Neckargemünd. (nah) Nicht alles ist wie immer, wenn man derzeit die Hauptgeschäftsstelle der Volksbank Neckartal betritt. Das Coronavirus hat auch hier zu spür- und sichtbaren Veränderungen geführt, die sich auch künftig auf den Kontakt zum Kunden auswirken könnten. Dessen ist sich Christian Rupp, bis 2018 Hauptgeschäftsstellenleiter in Neckargemünd, seither Vertriebsleiter im Bereich Privatbank, sicher. Neben der Kundenbetreuung ist es gemeinsam mit einem Kollegen seine Aufgabe, die Arbeit von 45 Kundenberatern zu koordinieren und zu begleiten. Insgesamt zählt die Volksbank Neckartal 360 Mitarbeiter in 34 Geschäftsstellen, die auch während der Coronakrise tätig sind.

"Jeder Kunde hat wie bisher auch die Möglichkeit, uns jederzeit zu erreichen", betont er mit Blick auf das "Dialog-Center". "Schon am Folgetag erhält der Kunde einen Rückruf von seinem Berater."

Auf ihrer Internetseite informiert die Bank zusätzlich über die staatlichen Hilfsangebote in der Krise. Rupp selbst nutzt verstärkt Videoberatungen: "Die werden von uns auch aktiv angeboten." Weiterhin ist auch der persönliche Kontakt nach Vereinbarung möglich, mit Einhaltung der Mindestabstände versteht sich. In der Servicehalle läuft das Bankgeschäft ansonsten ab wie bisher.

Aufgrund der Beschränkungen im öffentlichen Leben hat sich auch die Besucherzahl in den Filialen reduziert, worauf die Bank mit Anpassung der Öffnungszeiten reagierte. Intern stellte man für Schulungen und Sitzungen auf Videokonferenzen um. Wenn mehrere Personen in einem Büro saßen, wurden Ausweichmöglichkeiten geschaffen – etwa durch Home-Office oder neu errichtete Arbeitsplätze in den größeren Geschäftsstellen.

Jede Filiale wurde mit Plexiglasscheiben und Desinfektionsmittel ausgestattet. Nachfragen von Kunden, ob eine Ansteckung mit dem Coronavirus über Bargeld möglich ist, habe es nur wenige gegeben – und die Chance ist nach Einschätzung deutscher Experten gering.

Durchaus äußerten sich Kunden ihm gegenüber besorgt wegen der Pandemie, vor allem aufgrund des massiven Einbruchs der Börsen. Rupp versucht zu beruhigen: "Wie in jeder Krise gilt es Ruhe zu bewahren und keine schnellen Verkäufe zu tätigen." Bargeldhortungen blieben derweil größtenteils aus. "Anders als beim Toilettenpapier gab es beim Bargeld keine Engpässe", stellt er fest. Stets werde auf den Bestand in den Geldautomaten geachtet. Ebenso wie die Kontoauszugs-Drucker und andere Arbeitsflächen werden die Geldautomaten jeden Tag desinfiziert.

