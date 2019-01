Von Christoph Moll

Meckesheim-Mönchzell. Ich hätte es wissen müssen. Laufen und Weitsprung fand ich schon in der Schule immer super, das Joggen habe ich mir auch nach dem allzu frühen Ende meiner Fußballkarriere in der Kreisklasse als Hobby beibehalten. Weitwurf hingegen habe ich gehasst - zumindest in der Schule mit irgendwelchen Medizinbällen. Daran erinnere ich mich am Samstagnachmittag, als es schon zu spät ist. Doch dank der Jugendfeuerwehr des Meckesheimer Ortsteils Mönchzell hat sich meine Meinung geändert. Jetzt habe ich neues, aber zugegeben sehr saisonales Hobby: Christbaum-Weitwerfen. Als RNZ-Redakteur griff ich zum Ende der RNZ-Serie "Mein Christbaum" selbst zum Baum und trat unter anderem gegen Bürgermeister Maik Brandt an, der ja bekanntlich ein Christbaum-Experte ist: Denn in Meckesheim und Mönchzell standen mit elf Metern die größten Christbäume der Region.

6,90 Meter: Bürgermeister Maik Brandt nutzte seinen Heimvorteil sowie seine Erfahrung und landete schließlich auf Platz drei.

Ganz so groß sind die Wurfexemplare natürlich nicht. Auf dem Vorplatz des Feuerwehrhauses ist schon alles gerichtet: Einige der rund 200 an diesem Tag von der Jugendfeuerwehr eingesammelten Bäume aus Mönchzeller Wohnzimmern liegen hier bereit - nach Größe sortiert für die vier Kategorien Damen, Herren, Jugendliche bis 18 Jahre und Kinder bis zwölf Jahre.

Bevor es losgeht, hole ich mir Tipps von Jugendwartin Angela Odenwald und Johannes Lenz von der Mönchzeller Feuerwehr, die das Christbaum-Weitwerfen schon zum dritten Mal veranstaltet. Dieses entstand als "Notlösung", da das traditionelle Verbrennen der Christbäume nach der Sammlung als Gaudi vor drei Jahren aus Umweltschutzgründen verboten wurde. Nun werden die nadligen Gesellen bei der AVR zur Wärme- und Stromgewinnung verwertet. "Wir haben eine Alternative gebraucht", erzählt Lenz - und die war mit dem Christbaum-Weitwerfen gefunden. Dieses ist keine neue Erfindung, jedes Jahr findet in der Pfalz eine Weltmeisterschaft statt. Der Weltrekord liegt bei 25,01 Metern. In Mönchzell wurden immerhin schon einmal über 16 Meter erreicht.

Das ist freilich nicht mein Ziel. Doch wie wirft man überhaupt einen Christbaum? "Es gibt kein großes Regelwerk", erklärt Johannes Lenz. Wichtig sei nur, dass eine mit Sägemehl markierte Linie nicht übertreten wird. Und: Probewürfe gibt es nicht. Jeder Teilnehmer hat einen Wurf - und der zählt.

"Es gibt grundsätzlich drei Techniken, über die jedes Mal wild diskutiert wird", weiß Lenz. "Über den Kopf wie ein Speer zu werfen ist wohl die schlechteste Variante." Besser sei es, den Baum "aus der Hüfte heraus" mit der Spitze nach vorne zu katapultieren - am besten so, dass der Baum auf dem Stumpf aufkommt und noch einmal nach vorne umkippt. Denn für die Weite ist die entfernteste Nadel maßgebend. Und dann gibt es noch den "Hammerwurf": Man dreht sich immer schneller mit dem Baum im Kreis und lässt ihn im richtigen Moment los - etwas für Geübte.

Ich entscheide mich für einen Wurf "aus der Hüfte heraus". Doch zunächst legt Maik Brandt vor, der zum dritten Mal teilnimmt und quasi ein "Heimspiel" hat: Auf 6,90 Meter pfeffert der Bürgermeister den Baum. "War schon mal besser", kommentiert er. Bei seiner ersten Teilnahme schaffte er um die acht Meter. Dann komme ich, nehme Anlauf und weg mit dem Baum: 6,25 Meter - also "ganz knapp" am Weltrekord vorbei.

Über eine solche Weite kann Robin Schüle nur lachen. Der 18-Jährige aus Meckesheim hatte am Morgen noch mit der Jugendfeuerwehr Bäume eingesammelt und dabei wohl heimlich geübt. Er wirft den Baum bei seiner ersten Teilnahme unglaubliche 8,30 Meter weit - und sichert sich damit den Sieg in der Herren-Kategorie mit 23 Teilnehmern. Unter ihnen ist auch Ortsvorsteher Gunter Dörzbach, der mit einer Schulterverletzung aber gehandicapt ist und etwa fünf Meter weit wirft. Maik Brandt schafft es als Dritter aufs Treppchen, ich muss mich mit Platz acht begnügen. Die beste der sechs teilnehmenden Frauen ist Maik Brandts Frau Arsu mit 5,90 Meter. Von den vier Jugendlichen gelingt Sebastian Trotter aus Mönchzell mit 7,90 Meter der weiteste Wurf und und unter den neun jüngsten Teilnehmern - darunter auch Brandts Kinder Mira (11), Nayla (5) und Carl (4) - ist Justin Wolf, ebenfalls aus Mönchzell, mit 4,20 Metern der beste Werfer.

Die besten drei jeder Kategorie freuen sich über Preise: die Herren über Wein sowie Büchsenwurst vom örtlichen Metzger, die Damen über Blumen sowie Hugo und die Jugendlichen sowie Kinder über Spiele. Für die Teilnehmer und Zuschauer ist der Wettbewerb eine Riesengaudi - trotz der Kälte, die in diesem Jahr einige Besucher und Teilnehmer fernhielt. Dafür dürfte der Verkauf von Glühwein ganz gut gelaufen sein - übrigens als "Doping" zugelassen ...

