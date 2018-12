Von Anja Hammer

Region Heidelberg. Es ist Weihnachten! Und spätestens jetzt stellt jeder seinen Christbaum auf. Welche Rituale damit verbunden sind, welche Erinnerungen und Anekdoten, das wollte die RNZ wissen und hat sich in der Region umgehört.

Karin Heimer

Für Karin Heimer ist das Schmücken des Christbaumes "ein festes Ritual", wie die 64-Jährige aus dem Neckargemünder Stadtteil Waldhilsbach sagt. Einen Tag vor Heiligabend wird die fast 2,40 Meter große Tanne im Wohnzimmer aufgestellt. Dafür ist ihr Mann zuständig. Sie selbst übernimmt das Schmücken. "In aller Ruhe", sagt die frühere Leiterin des Waldhilsbacher Kindergartens. Mit selbstgemachten Schmuckstücken wie Stoffengeln, gequilteten Anhängern und Schleifen wird der Baum "schön üppig behängt". Als ihre vier Kinder noch klein waren, hat Heimer eine Tradition aus ihrer eigenen Kindheit fortgesetzt: "Unser offenes Wohnzimmer wurde abgehängt und die Kinder durften nicht schauen", so die 64-Jährige. "Erst wenn die Glocke geläutet wurde, ging der Vorhang auf." Und ihre 14 Enkel müssen nun ebenfalls warten, bis es läutet und das "Christkind" mit dem Schmücken fertig ist.

Erika Hell und Karl-Heinz Jungmann

Bei Erika Hell und Karl-Heinz Jungmann ist die Plastiktanne im Wohnzimmer ein baumgewordener Liebesbeweis. Denn die 69-Jährige aus Bammental-Reilsheim ist eingefleischter Fan des FC Bayern München. Jedes Jahr schmückt sie den Baum mit Bayern-Kugeln, also rote mit dem Logo des Vereins. "Das hat auch immer gepasst", berichtet Hell. Ihr erster, verstorbener Mann sei auch Bayern-Fan gewesen. "Aber ich bin Schalke-Fan", sagt der 68-jährige Jungmann. "An meinen Bayern-Baum kommen keine Schalke-Kugeln", sagt die frühere Wirtin der "Sonne". Das Ehepaar überlegte sich, einen zweiten Baum aufzustellen, nur war nicht genug Platz. "Und weil mein Mann mich so sehr liebt, verzichtet er auf einen Schalke-Baum", lacht sie. Weihnachten wird zu zwölft auf drei Etagen im Mehrfamilienhaus gefeiert: Gekocht wird bei Hell/Jungmann, gegessen bei der Tochter und gefeiert beim Sohn. Eine Anekdote am Rande: Als Hell klein war, wurde immer ein Fenster offengelassen. "Damit der Nikolaus und seine Engel reinkommen konnten zum Baumschmücken", erinnert sie sich.

Nadine Söhner

Nadine Söhner beschreibt den Baum bei sich zu Hause so: "Wir haben einen wunderschönen Kinderbaum - er sieht immer wild und bunt aus." Denn nach dem Frühstück am Heiligen Abend halten sich die 39-jährige Bammentalerin und ihr Mann zurück: "Der Baum wird von unseren vier Kindern geschmückt", sagt Söhner. Sie selbst wurde als Kind nämlich ebenfalls beim Schmücken beteiligt: "Das fand ich schön und wollte es beibehalten." Zwei Kisten voll selbstgemachter Filzsterne und -kugeln, Papiersterne und Ausstechern aus Bienenwachs stehen dann bereit. "Am Ende muss ich durchsaugen, weil alles glitzert", lacht die Mutter von einem Mädchen und drei Jungs zwischen drei und zwölf Jahren. Das Schmücken ist aber nicht die einzige Heiligabend-Tradition bei Söhners: "Nach dem Abendessen singen wir am Baum - ganz klassisch O Tannenbaum und O du Fröhliche - und dann wird eine Geschichte vorgelesen", so die 39-Jährige. "Und es ist jedes Jahr ,Stern über Bethlehem’."

Familie Haaf

Die Familie Haaf "hilft" inzwischen dem Christkind. Früher kam das Christkind noch selbst in das Haus in Neckargemünd-Waldhilsbach. "Da haben wir nachts geschmückt und waren am nächsten Tag fix und fertig", erinnert sich Thomas Haaf. "Allein bis die Lichterkette hing, hat mein Mann schon fast einen Herzinfarkt bekommen", ergänzt Inge Haaf. Doch beide wollten es so, da sie es so aus dem eigenen Elternhaus kannten. "Wenn man aufgestanden ist und da stand der Baum - das war immer toll", erinnert sich die gebürtige Österreicherin. Jetzt sind aber zwei der drei Kinder groß und die Eltern verzichten auf den nächtlichen Stress. Mit dem Nestthekchen, der elfjährigen Sabine, schmückt das Ehepaar den Baum und nimmt so dem Christkind ein bisschen Arbeit ab. Vor Pleiten, Pech und Pannen schützt das nicht: Der 54-Jährige, der Vorsitzende des Waldhilsbacher Obst- und Gartenbauvereins ist, erinnert sich - inzwischen lachend - an ein Jahr, in dem die Christbaumspitze kaputt ging. "Wir waren mit dem Schmücken spät dran", erzählt Thomas Haaf. Und dann passierte das Malheur. So musste er an Heiligabend mehrere Baumärkte abklappern, bis er eine neue Spitze gefunden hatte. "Denn überall gab es keinen Weihnachtsschmuck mehr."

Maximilian Hahn

Maximilian Hahn war im Odenwald und hat den Tannenbaum ausgesucht. Dabei war der Vierjährige aus Sinsheim-Dühren in Begleitung von seinen Eltern, von Oma und Opa aus Bammental und zahlreichen Cousins und Cousinen. "Maxi", wie der Kleine liebevoll von Mutter Daniela genannt wird, erzählt: "Ich hab den Baum mit dem Wagen rausgezogen." Dabei musste er auf den Weg achten, dass er wieder aus dem Wald heraus findet, berichtet er weiter. Und: "Ich helfe jedes Jahr beim Schmücken", sagt Maximilian. Dabei achtet er dann besonders auf den Platz seines eigenen Hängers: Von seiner Patentante hat er eine weiß-blaue Glitzerkugel mit einem Jungengesicht darauf geschenkt bekommen.

Thomas Steigleder

Thomas Steigleder aus Mauer gibt die ganze Christbaum-Angelegenheit in die Hände seiner Kinder. Früher waren es die beiden Älteren, jetzt übernehmen es die beiden Jüngeren. Am 24. Dezember stellen sie den den Baum morgens auf. "Mit Anweisung von mir", betont der 53-Jährige lachend. Beim Schmücken halten er und seine Frau sich dagegen raus. Steigleder führt damit das fort, was er aus seinem Elternhaus kennt. Unter dem Baum mit roten Kugeln und selbstgebasteltem Schmuck liegen dann am Abend die Geschenke. Früher war noch Singen und Musizieren am Baum angesagt, doch diese Tradition verschwand im Hause Steigleder mit zunehmendem Alter der Kinder.