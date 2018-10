Region Heidelberg. (bmi/lew) Der angekündigte Rückzug Angel Merkels als CDU-Vorsitzende bewegt auch die Kommunalpolitiker in der Region. Wie sehen Stadt- und Gemeindeverbände sowie Landtagsabgeordnete der CDU den Schritt der Kanzlerin? Die RNZ hat sich umgehört.

Albrecht Schütte. Foto: privat

Albrecht Schütte spricht Angela Merkel "Dank und Anerkennung für die 18 Jahre als Vorsitzende der CDU und ihre Arbeit als Kanzlerin" aus. Der Landtagsabgeordnete und Vorsitzende des Gemeindeverbands Bammental sieht den Zeitpunkt als gut gewählt und zollt Respekt vor der Entscheidung. "Ich finde es absolut richtig, dass sie den Übergang in mehreren Etappen vollzieht", ist Schütte damit einverstanden, dass Merkel weiter Kanzlerin bleibt. Die drei bisher heißesten Kandidaten für die Nachfolge als CDU-Vorsitzender Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Jens Spahn hält Schütte alle für geeignet. "Bei jedem gibt es Dinge, die mir etwas weniger und deutlich mehr gefallen."

Julia Philippi. Foto: Alex

Julia Philippi bedauert den Rückzug Angela Merkels. "Ich habe sie nicht als die Mutter unserer Probleme gesehen", sagt die Landtagsabgeordnete aus Dossenheim in Anspielung auf ein Zitat des CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer. "Aber ist es wohl der richtige Schritt, um Ruhe in die Partei, die Regierung und die ganze Bevölkerung zu bringen." Philippi hofft, dass sich die Regierungsparteien nun wieder auf die Sacharbeit konzentrieren. Zur Frage der Nachfolge als CDU-Vorsitzender wollte sie sich nicht auf einen Kandidaten festlegen, sie nimmt aber als Delegierte am Parteitag in Hamburg teil.

Moritz Oppelt. Foto: privat

Moritz Oppelt ist vom Rücktritt Merkels überrascht. Merkels Nachfolger sieht der Vorsitzende des Stadtverbands Neckargemünd und der Jungen Union Nordbaden vor großen Aufgaben: "Es geht darum, die beiden Lager in der CDU zu versöhnen. Die Konservativen, die sich einen Politikwechsel wünschen mit denen, die Merkels Politik alternativlos sehen und alles noch mal so machen würden." Die Kandidaten für die Nachfolge hätten alle ihre Vorzüge und Nachteile. Er glaubt: "Wenn Friedrich Merz antritt, dann hat er gute Karten."

Volker Wiegand. Foto: Sabine Geschwill

Volker Wiegand attestiert Angela Merkel "einen sehr guten Job als Kanzlerin". Entsprechend findet es der Eppelheimer CDU-Chef schade, dass sie nun als Parteivorsitzende den Hut wirft und die CDU sowie die SPD bei Wahlen abgestraft werden. Er sieht das Problem vielmehr darin, dass die politische Debatte zu emotional geführt wird und Personalquerelen die gute Fachpolitik etwa im Bereich der Gesundheits- und Familienpolitik überdecken. Als neuer CDU-Vorsitzender wäre ihm Friedrich Merz "von der politischen Ausrichtung und wie er öffentlich wirkt, am sympathischsten".

Robert Hoffmann. Foto: Popanda

Robert Hoffmann findet: "International gibt es nichts Besseres als eine Frau Merkel." Innenpolitisch sei aber zuletzt vieles nicht gut kommuniziert worden, was für die CDU zu dramatischen Verlusten bei der Wählergunst geführt habe. Merkel als Führungsperson bringe mit ihrer Politik nicht mehr so viele Leute hinter die Linien der CDU wie früher. Den Weg frei machen für andere? "Das ist das richtige Signal", meint Hoffmann. Friedrich Merz traue er den notwendigen Neuanfang am ehesten zu, da er in Merkels aktuellen politischen Kurs am wenigstens involviert sei.