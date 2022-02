Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Je wohler man sich in einer Gemeinde fühlt, desto größer ist die Lust, sich aktiv an deren Entwicklung zu beteiligen. Mit diesen Worten beschreibt Tobias Dangel seine Motivation, sich als Kandidat für die Bürgermeisterwahl am 24. April in Wilhelmsfeld aufzustellen. Der 42-jährige wissenschaftliche Angestellte am Philosophischen Seminar der Universität Heidelberg wohnt seit 2018 im Luftkurort. Seine Frau Silke Dangel ist Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde in Wilhelmsfeld. Durch sie und auch dank der beiden Kinder Johanna (10) und Julius (6) sei die Familie im Ort sehr gut vernetzt. Auf seine Kandidatur für die Nachfolge von Christoph Oeldorf habe er viele positive Rückmeldungen erhalten.

Dangel wurde 1979 in Hamburg geboren. In Heidelberg und im italienischen Siena studierte er Philosophie, Mathematik und klassische Philologie. Im Fach Philosophie erlangte er 2011 die Doktorwürde, 2019 folgte die Habilitation.

Die Kommunalpolitik in Wilhelmsfeld habe er nach seinem Umzug 2018 von Neckarelz mit großem Interesse verfolgt, unter anderem als regelmäßiger Besucher der Gemeinderatssitzungen. Das Freiwerden der Bürgermeisterstelle sei durch die Wahl Oeldorfs in Schriesheim auch für ihn überraschend gekommen. Er sehe für sich nun aber die Chance, als parteiunabhängiger Kandidat für Wilhelmsfeld anzutreten. Es ist seine erste Kandidatur als Bürgermeister.

Als sehr wichtig stuft er dabei den Anschluss des Luftkurorts ans Glasfasernetz ein. Sein zweites großes Ziel: die Straßensanierung, da hier doch einiges "ertüchtigungsbedürftig" sei. Außerdem wolle er die Gemeinden für Familien durch entsprechende Angebote weiter attraktiv machen. Als Stichwort nennt der 42-Jährige die Nachmittagsbetreuung. Auch für Senioren müsse es darum gehen, ihnen Anlaufstellen zu bieten und dem zum Teil durch Corona zum Erliegen gekommenen Vereinsleben zu neuer Blüte zu verhelfen. Er selbst sei zwar noch in keinem Verein aktiv, durch seine Kinder aber auch hier bestens integriert. Dangel beschreibt sich als leidenschaftlichen Jäger, Fahrradfahrer und Wanderer. In seiner Freizeit sei er gerne in Wald und Wiesen unterwegs, gärtnere und koche. Zum erweiterten "Familienkreis" gehören ein Hund, Hühner, Schafe und Ziegen.

"Mir liegen unsere Gemeinde und der Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger am Herzen", betont der 42-Jährige. Der offene Umgang, das große ehrenamtliche Engagement in den Vereinen und die Gemeinschaft, die in Wilhelmsfeld gepflegt werde, beeindrucke ihn immer wieder aufs Neue. Gerade in Corona-Zeiten, in denen der Wahlkampf erschwert ist, sieht er einen Vorteil darin, dass die Leute ihn nicht nur über seine Online-Präsenz kennenlernen, sondern direkt im Ort auf der Straße mit ihm über seine Ziele sprechen können.