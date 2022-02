Von Nicolas Lewe

Wilhelmsfeld. Seit Samstag und noch bis 28. März ist es möglich, sich für das Bürgermeisteramt in Wilhelmsfeld zu bewerben. Der erste Wahlgang findet am 24. April statt. Nach dem Wilhelmsfelder Tobias Dangel ist der in Heiligkreuzsteinach wohnende Alexander Kohl der zweite Bewerber, der seinen Hut in den Ring wirft.

Für den 55-jährigen selbstständigen Versicherungsmakler ist es nicht sein erster Anlauf auf das höchste Gemeindeamt. 2012 bewarb sich Kohl, der seit 2016 Kreisvorsitzender der FDP Rhein-Neckar ist, schon einmal um den Posten des Bürgermeisters, damals in seinem Heimatort Heiligkreuzsteinach. Bereits im ersten Wahlgang musste er sich allerdings, ebenso wie drei weitere Bewerber, der vor zwei Jahren wiedergewählten Sieglinde Pfahl geschlagen geben.

Im Gespräch mit der RNZ betont der 55-Jährige seine große Leidenschaft für die kommunalpolitische Arbeit. Land und Leute rund um Wilhelmsfeld seien ihm vertraut und würden ihm sehr am Herzen liegen. So lange für eine Sache zu kämpfen, bis sie zum Erfolg wird, nennt der Heiligkreuzsteinacher als eine Eigenschaft, die ihm als Bürgermeister zugute komme. Die naheliegendsten Aufgaben in Wilhelmsfeld seien die Sanierung der Straßen und der Kanalisation. Fördern möchte er zudem die Begegnung zwischen den Generationen. Sein Ziel bestehe darin, Begegnungsplätze für Jugendliche und für Senioren zu schaffen sowie generell zu schauen, wo man den Ort auch ohne große Kosten verschönern könne. Er wolle die Kommune "enkelfit" machen, so Kohl.

In den kommenden Tagen will er sich mit Vertretern aller Fraktionen im Gemeinderat treffen und für seine Person werben. Kohl betont aber auch, dass Parteipolitik auf Gemeindeebene für ihn keine Rolle spiele. "Es kommt auf Köpfe und auf Menschen an", sagt der 55-Jährige. Im nun startenden Wahlkampf wolle er, soweit es die Corona-Situation zulasse, auf die Wilhelmsfelder Bürger zugehen und sich deren Anliegen anhören.

Was er dabei über sich selbst erzählen kann, ist unter anderem das Folgende: Geboren wurde Alexander Kohl 1966 in Heidelberg, aufgewachsen ist er in Heiligkreuzsteinach, wo er bis heute lebt. Sein Abitur machte er am Wirtschaftsgymnasium in Heidelberg. Nach seinem Bundeswehrdienst studierte er Jura und Chemie. Er arbeitete 15 Jahre lang als freier Mitarbeiter beim Südwestrundfunk und machte 1998 seinen Abschluss als Versicherungsfachmann. Seitdem arbeitet er als freier Versicherungsmakler.

In seiner Freizeit ist der Heiligkreuzsteinacher seit seinem 17. Lebensjahr dem Männergesangverein treu, seit 1986 ist er Mitglied der Studentenverbindung Turnerschaft Ghibellinia Heidelberg und seit 1998 Mitglied der FDP.