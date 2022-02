Wilhelmsfeld. (cm) Wer wird neuer Bürgermeister des Luftkurortes? Seit Samstag, 0 Uhr, sind Bewerbungen um den Chefsessel im Wilhelmsfelder Rathaus möglich. Und eine Minute nach Mitternacht lagen bereits die ersten Unterlagen im Briefkasten der Verwaltungszentrale. Diese sollten über das Wochenende nicht die einzigen bleiben: Mit Tobias Dangel aus Wilhelmsfeld und Alexander Kohl aus Heiligkreuzsteinach haben zwei Männer gleich zu Beginn der Bewerbungsfrist ihren Hut in den Ring geworfen und ihre Kandidatur öffentlich gemacht. Wer von ihnen ganz oben auf dem Stimmzettel steht, wird wohl das Los entscheiden müssen. Ob noch weitere Kandidaten folgen, bleibt abzuwarten.

Bekanntlich benötigt Wilhelmsfeld einen neuen Bürgermeister, da der bisherige Amtsinhaber Christoph Oeldorf Ende November in der Nachbarstadt Schriesheim zum neuen Bürgermeister gewählt wurde. Wegen einer Klage kann er dort lediglich als sogenannter Amtsverweser antreten, sein Amt in Wilhelmsfeld gab er dennoch Ende Januar auf. Und so soll hier am 24. April sein Nachfolger gewählt werden. Die Einreichungsfrist für Bewerbungen endet am 28. März. Wenn am 24. April kein Kandidat die absolute Mehrheit erhält, wird am 15. Mai erneut gewählt. Die Einreichungsfrist für die Neuwahl endet am 27. April. Ob eine Kandidatenvorstellung stattfindet, ist von der Pandemie-Situation abhängig.

Wer sind die bisherigen beiden Kandidaten? Tobias Dangel lebt seit 2018 in Wilhelmsfeld und ist "dem Ort seitdem sehr verbunden", wie er betont. Er wurde 1979 in Hamburg geboren und wuchs dort auch auf. Er studierte Philosophie, Mathematik und klassische Philologie in Heidelberg und im italienischen Siena. 2011 promovierte er in Philosophie, 2019 folgte seine Habilitation in diesem Fach. Seit 2010 ist er wissenschaftlicher Angestellter am Philosophischen Seminar, in teils unterschiedlichen Aufgabenbereichen. Er verweist auf seine mehrjährige Erfahrung als Assistent des geschäftsführenden Direktors des Instituts. Dangel ist verheiratet und hat zwei Kinder im Alter von sechs und zehn Jahren. Er tritt als unabhängiger Kandidat an.

Alexander Kohl ist in der Region bekannt als Kreisvorsitzender der FDP Rhein-Neckar. Dieses Amt hat er seit 2016 inne. Er wurde 1966 in Heidelberg geboren und wuchs in Heiligkreuzsteinach auf, wo er nach wie vor lebt. Während seines Jura- und Chemie-Studiums in Heidelberg arbeitete er als freier Mitarbeiter des Südwestrundfunks. Seit 1999 ist er selbstständig als freier Versicherungsmakler und bundesweit im Fachgebiet Arbeitskraftabsicherung tätig. Er ist Mitglied des Sängerbundes in Heiligkreuzsteinach, der Studentenverbindung Turnerschaft Ghibellinia Heidelberg und stellvertretender Vorsitzender des Hausvereins "Palais Mittermaier". Zudem ist er Vize-Chef des FDP-Landesfachausschusses Sozial- und Gesundheitspolitik sowie Mitglied der Europa-Union.