Spechbach. (mgs) Wird Guntram Zimmermann "Der ,ewige’ Bürgermeister"? So fragte die RNZ vergangene Woche. Anlass dazu gab die Meldung, dass das Land Hessen wegen der Coronakrise alle Bürgermeisterwahlen bis Oktober verschoben hat. In Baden-Württemberg ist dies noch nicht geplant – auch nicht in Spechbach. Die Bürgermeisterwahl soll wie geplant am Sonntag, 5. Juli, stattfinden – und die Nachfolge an der Rathausspitze für den nach 24 Jahren scheidenden Zimmermann besiegeln.

Eine generelle Absage oder Verschiebung der Wahl wird durch die Verwaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht als notwendig erachtet. Seitens des kommunalen Rechenzentrums und nach Rücksprache mit dem Kommunalrechtsamt wird jedoch empfohlen, die Frist für den eventuellen zweiten Wahlgang zu verlängern. Denn durch die Corona-Pandemie, deren Ende nicht abzusehen ist, kann es zu Problemen mit der Urnenwahl führen, sodass das Thema Briefwahl mehr Aufmerksamkeit und somit mehr Zeit erfordern wird.

Die Gemeinderäte wurden im Umlaufverfahren aufgefordert, zu entscheiden, ob sie einer Verlegung des zweiten Wahlgangs auf den 26. Juli zustimmen. Das taten sie einstimmig. Eine Verschiebung auf diesen Termin könne den eventuellen Mehraufwand der erneuten Briefwahl abfedern, so die Verwaltung. Eine Stellungnahme des Landesinnenministeriums zerstreute im Hinblick auf die aktuelle Situation die Bedenken, wenn die Gemeinde offensiv dafür wirbt, dass die Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgeben.

Eine Zusendung von Briefwahlunterlagen von Amts wegen an alle Wähler ist nicht vorgesehen, erscheint aber rechtlich nicht ausgeschlossen. Die Durchführung der Wahl ausschließlich in Form der Briefwahl ist laut Kommunalwahlrecht ebenfalls nicht vorgesehen. Entscheidet sich eine Gemeinde gleichwohl dafür, etwa aufgrund einer infektionsschutzrechtlichen Anordnung der Ortspolizeibehörde, kann die Rechtsaufsichtsbehörde dies tolerieren; ein rechtliches Risiko von Wahlanfechtungen bleibt jedoch bestehen.