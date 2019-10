Schönau. (cm) Die Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten in der Schönauer Stadthalle vor mehreren Hundert Besuchern ist am Dienstagabend von einem medizinischen Notfall überschattet worden. Es war 20.35 Uhr und die Fragerunde an die sechs anwesenden Bewerber auf dem Podium hatte gerade begonnen, als es plötzlich im hinteren Bereich des Publikums unruhig wurde und jemand rief: „Ein Arzt bitte!“. Bürgermeisterstellvertreterin Tanja Ehrhard unterbrach die Veranstaltung sofort und bat SPD-Stadträtin und Ärztin Annette Gärtner, sich um die Person zu kümmern.

Doch medizinische Hilfe war bereits herangeeilt: Ein Team des Roten Kreuzes begleitete nämlich die Großveranstaltung und kümmerte sich sofort um die Person, die wohl - so war nach der Veranstaltung zu hören - einen Schwächeanfall erlitten hatte und umgekippt war.

Ein möglicher Grund könnte gewesen sein, dass im hinteren Bereich der Halle zahlreiche Besucher wegen des großen Andrangs keinen Sitzplatz mehr bekommen hatten und stehen mussten. Als klar war, dass die Person betreut wird, wurde die Veranstaltung fortgesetzt.