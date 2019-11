Über 300 Schönauer verfolgten die Ergebnisbekanntgabe, nach der sich Matthias Frick (l.) und Heinrich Runz in den Armen lagen. Foto: Alex

Von Thomas Seiler und Christoph Moll

Schönau. Das Rathaus des Klosterstädtchens bleibt in der Hand der CDU. Der von den Christdemokraten unterstützte Matthias Frick hat gestern den zweiten Durchgang der Bürgermeisterwahl für sich entschieden – und damit für eine Riesenüberraschung gesorgt. Denn vor drei Wochen lag Marco Skarke von der SPD noch 129 Stimmen vor Frick. Gestern „drehte“ der 52-Jährige aus Nußloch die Wahl und hatte mit 83 Stimmen die Nase vorne. Frick wird damit Nachfolger von Marcus Zeitler (CDU), der als Oberbürgermeister nach Hockenheim wechselte. Der Betriebswirt, der beim Roten Kreuz arbeitet, war der einzige Kandidat, der nicht aus Schönau oder Altneudorf kam. Die Wahlbeteiligung war 0,25 Prozent niedriger als noch vor drei Wochen.

Über 300 Schönauer verfolgten die Ergebnisbekanntgabe, nach der sich Matthias Frick (l.) und Heinrich Runz in den Armen lagen. Fotos: Alex

Über 300 Neugierige waren Sonntagabend ans Rathaus geströmt, um das Ergebnis zu erfahren. Darunter waren auch Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl aus Heiligkreuzsteinach, die Rathauschefs Herold Pfeifer aus Neckarsteinach und Edgar Knecht aus Lobbach sowie die Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne) und Albrecht Schütte (CDU). Schon gegen 18.30 Uhr machte die Nachricht die Runde, dass Matthias Frick das Rennen gemacht hat. Auch am Gesicht von CDU-Chef Heinrich Ludwig Runz war das Wahlergebnis abzulesen.

Etwa zehn Minuten später trat die Vorsitzende des Wahlausschusses, Tanja Ehrhard, auf dem Balkon des Rathauses ans Mikrofon. Sie begann mit dem Fünftplatzierten Philip Sharma (FDP), der nach 14,4 Prozent im ersten Wahlgang nun auf 3,9 Prozent regelrecht abstürzte. Alesandro Sanchez Mateos (Freie Wähler) und Peter Göttmann (parteilos) behielten Platz drei und vier. Göttmann konnte 13 Stimmen zulegen, während Sanchez Mateos 30 Kreuzchen weniger bekam.

Um Punkt 18 Uhr wurden gestern die Wahlurnen geleert und die Auszählung begann. Foto: Alex

Als Tanja Ehrhard Platz zwei für Marco Skarke bekanntgab, brandete im Lager der CDU Riesenjubel auf. Das bedeutete: Matthias Frick hatte gewonnen! Zwar konnte auch Skarke Stimmen zulegen, nämlich 75, doch Frick holte sage und schreibe 287 Kreuzchen mehr als vor drei Wochen – und überholte damit den SPD-Kandidaten. Der Nußlocher war sichtlich überrascht, als er den Balkon des Rathauses betrat. Das Ergebnis verdeutliche, dass Schönau die Wahl zwischen fünf geeigneten Kandidaten hatte, meinte er. Der 52-Jährige versprach, in den kommenden acht Jahren alles für Schönau zu geben und sich nun gewissenhaft auf seinen Amtsantritt am 1. Januar vorzubereiten. „Das Wahlergebnis gibt mir Kraft“, sagte Frick. „Ich habe immer an ihn geglaubt“, betonte CDU-Chef Runz. Die CDU habe auf einen zweiten Wahlgang gesetzt und dann mit dem Wahlkampf richtig losgelegt. Anschließend ging es ins Café Baden, wo Frick mit seiner Frau Fabienne und rund 100 Personen feierte. Die Gesangvereine traten auf, die Feuerwehren gratulierten.

Hintergrund > Wahlberechtigte: 3540 > Wähler: 2312 [+] Lesen Sie mehr > Wahlberechtigte: 3540 > Wähler: 2312 > Wahlbeteiligung: 65,31 % > Gültige Stimmen: 2308 Davon entfielen auf... > Matthias Frick: 767 (33,23 %) > Marco Skarke: 684 (29,64 %) > Alesandro Sanchez: 386 (16,72 %) > Peter Göttmann: 374 (16,20 %) > Philip Sharma: 91 (3,94 %) > Sonstige: 6 (0,25 %)

[-] Weniger anzeigen

Marco Skarke war derweil sichtlich getroffen. „Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nur so wenige Stimmen zulegen konnte“, sagte der 39-jährige Ordnungsamtschef von Neckarsteinach. „Aber das Leben geht weiter.“ Alesandro Sanchez Mateos kündigte an, dass er als Gemeinderat mit Frick zusammenarbeiten werde. „Ich werde mich weiter mit aller Kraft für Schönau einsetzen“, so der 33-jährige Vertriebsleiter. Und Peter Göttmann? Der 54-jährige Inhaber einer Werbeagentur, der im Wahlkampf mit seiner Stausee-Idee für Furore sorgte, hatte vor der Ergebnisbekanntgabe angekündigt: „Entweder ich schaue heute ,Tatort’ oder ich feiere.“ Es wurde der „Tatort“ ...