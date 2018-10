Nußloch. (agdo) Der 21 Monate alte Mikka schaute ganz stolz, als sein Papa am gestrigen Dienstagvormittag seine Bewerbungsunterlagen in den Briefkasten des Rathauses warf. Sieben Stunden vor Ablauf der Bewerbungsfrist gab der Nußlocher Matthias Frick seine Kandidatur um die Nachfolge von Bürgermeister Karl Rühl bekannt.

Der Gedanke an eine Kandidatur habe ihn seit Anfang des Jahres beschäftigt, sagt der parteilose Matthias Frick. Er besprach das Thema mit seiner Frau Fabienne und entschloss sich mit ihr zusammen zu der Bewerbung. Der 50-Jährige will frischen Wind in die Mondspitzergemeinde bringen, wie er sagt. Matthias Frick möchte in Nußloch etwas bewegen, den Einzelhandel vorantreiben und erreichen, dass die Bürger sich wohl fühlen, erklärt der in Hamburg geborene und seit dem Jahr 1971 in der Region lebende Kandidat.

Nußloch. (cm) Überraschung: Die Bürgermeisterwahl am 3. Dezember wird ein Fünfkampf. Bis zum Ende der Bewerbungsfrist gestern um 18 Uhr hatten nicht - wie bis dato bekannt - drei Kandidaten ihre Unterlagen abgegeben, sondern fünf. Um die Nachfolge des scheidenden Bürgermeisters Karl Rühl kandidieren: Joachim Förster, 36, Diplom-Verwaltungswirt aus Walldorf, Christian Barth, 46, Diplom-Wirtschaftsingenieur aus Nußloch, Hartmut Peter Fallenstein, 50, selbstständiger Arbeiter aus Sandhausen, Carola Hornung, 40, Diplom-Verwaltungswirtin aus Wiesloch, und Matthias Frick, 50, Diplom-Betriebswirt aus Nußloch. In dieser Reihenfolge hatten sie ihre Bewerbungen abgegeben und in dieser werden sie auch auf dem Stimmzettel stehen, wie der Wahlausschuss am gestrigen Dienstagabend festlegte.

Nach dem Abitur am Heidelberger Wirtschaftsgymnasium studierte Frick mehrere Semester Politik und Geschichte an der Universität Heidelberg und machte dann seinen Abschluss als Diplom-Betriebswirt an der Berufsakademie in Mannheim. Danach arbeitete er 22 Jahre lang in einem Industrieunternehmen in Ladenburg, wo er unter anderem Marketingleiter war. Nun wolle er einen neuen Weg gehen, so Frick.

Seit Anfang der 1980er Jahre ist er Mitglied in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Leimen, seit dem Jahr 1991 gehört er auch dem dortigen Deutschen Roten Kreuz (DRK) an, bei dem er seit 14 Jahren Vorsitzender ist. Zudem ist Matthias Frick seit einigen Jahren Bereitschaftsleiter des DRK-Kreisverbandes. Absolviert hat er seine Ausbildung als Rettungsassistent und als Truppmann bei der Feuerwehr. Sich für Menschen einzusetzen sei daher für ihn selbstverständlich, sagt der Kandidat.

Er stehe für eine bürgernahe, glaubwürdige Politik und habe "zwei Ohren" für Menschen, wie Frick betont. In Nußloch könne man einiges voranbringen. Frick hat auch schon mehrere Ideen: So möchte er die Gemeinde für Kinder und Senioren freundlicher machen. Es soll etwa Angebote und Wahlmöglichkeiten für einen Ganztagskindergarten sowie eine Ganztagsschule geben. Die digitale Infrastruktur soll ausgebaut werden und der Handel sowie das Gewerbe sollen vorangebracht werden. Auch Vereine liegen ihm sehr am Herzen, sorgen sie doch für eine lebendige Gemeinde.

Die Bürger sollen sich in Nußloch sicher fühlen. "Das Umfeld jeder Wohnung und jedes Hauses muss sicher gestaltet sein, damit wir hier gemeinsam leben können", sagt der Kandidat. Eine Zusammenarbeit des Gemeinderates mit den Bürgern sei ihm wichtig, betont Matthias Frick. In seiner Freizeit spielt er Badminton im Nußlocher Racket-Center und schwimmt auch gerne.