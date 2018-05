Nußloch. (cm) Jetzt nimmt der Bürgermeisterwahlkampf so richtig Fahrt auf: Am gestrigen Freitag hat Carola Hornung aus Wiesloch ihren Hut um die Nachfolge des nach 16 Jahren freiwillig scheidenden Bürgermeisters Karl Rühl in den Ring geworfen. Die 40-Jährige ist nach dem 36-jährigen Joachim Förster aus Walldorf, dem Kämmerer von Nußloch, die zweite Person, die ihre Kandidatur öffentlich gemacht hat. Doch es könnten noch mehr werden: Weitere Bewerber haben noch bis Dienstag, 7. November, um 18 Uhr Zeit, ihre Unterlagen im Rathaus einzureichen. Es kursiert das Gerücht, dass es noch einen weiteren Kandidaten gibt, der sich aber noch nicht aus der Deckung gewagt hat. Gewählt wird am 3. Dezember.

"Ich möchte etwas bewegen, gestalten, für die Menschen da sein und eigene Ideen einbringen", sagt Carola Hornung über ihre Motivation. Nußloch habe sie sich nicht gezielt ausgesucht, so die Diplom-Verwaltungswirtin. Auf den frei werdenden Posten des Bürgermeisters wurde sie durch die Stellenanzeige aufmerksam. "Ich habe lange darüber gebrütet und erst vor wenigen Tagen mit der Familie die Entscheidung getroffen", berichtet die verheiratete Mutter einer 13-jährigen Tochter und eines zehn Jahre alten Sohnes.

Carola Hornung ist in Bensheim an der Bergstraße aufgewachsen. Nach ihrem Abitur im Jahr 1996 studierte sie an der "Fachhochschule für öffentliche Verwaltung" in Kehl. Ihre Laufbahn begann bei der Innenverwaltung des Landes, wo sie zuletzt stellvertretende Leiterin der Stabsstelle Controlling war. Seit dem Jahr 2010 arbeitet Carola Hornung bei der Stadt Heidelberg. Dort war sie schon in mehreren Verwaltungsbereichen tätig: von Schulverwaltung über Forst und Wirtschaftsförderung bis hin zum Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie, wo sie aktuell arbeitet.

Verbindungen nach Nußloch hatte sie bislang keine, erst vor drei Jahren ist Carola Hornung mit ihrer Familie von Dossenheim in Nußlochs Nachbarstadt Wiesloch gezogen. Doch genau das sieht sie als Vorteil: "Es tut jeder Gemeinde gut, wenn von Zeit zu Zeit ein frischer Wind von außen einkehrt", sagt sie. "Mit ganzem Herzen möchte ich mich für Nußloch einsetzen." In den letzten Wochen nahm die parteilose Kandidatin Kontakt zu den örtlichen Parteien auf, ohne aber Unterstützung zu suchen, wie sie betont. Sie wolle unabhängig bleiben. Auch besuchte sie Veranstaltungen in Nußloch, um mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. "Ich habe viele positive Reaktionen bekommen", berichtet Hornung. In den verbleibenden vier Wochen bis zur Wahl will sie Kontakt zu Vereinen aufnehmen und auf Wunsch auch Bürger besuchen. An ihrem Wahlprogramm arbeitet sie noch, eine Internetseite wird erstellt.

In ihrer Freizeit singt Carola Hornung in der Kantorei an der evangelischen Stadtkirche in Wiesloch und ist hin und wieder als Solistin bei Hauskonzerten zu hören. Außerdem ist sie Schöffin am Heidelberger Landgericht.