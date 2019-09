Schönau. (cm) Nein, der Kandidaten-Rekord von der Gaiberger Bürgermeisterwahl im vergangenen Jahr mit neun Bewerbern wurde nicht geknackt. Aber fast. Denn überraschend treten nicht sechs, sondern sieben Kandidaten zur Bürgermeisterwahl am 20. Oktober in Schönau an. Bisher war bekannt, dass Peter Göttmann (parteilos), Alesandro Sanchez Mateos (Freie Wähler), Marco Skarke (SPD), Philip Sharma (FDP), Manuel Kolb (parteilos) und Matthias Frick (parteilos) Nachfolger von Marcus Zeitler (CDU) werden wollen. Doch am vergangenen Freitag gab noch ein weiterer Kandidat seine Unterlagen im Rathaus ab, der sich bisher noch nicht an die Öffentlichkeit gewagt hat. Nach RNZ-Informationen soll es sich um einen Mann aus Schönau handeln. Damit würden sechs der sieben Kandidaten aus dem Klosterstädtchen kommen. Es ist keine Frau darunter.

Am gestrigen Montag wurde in Schönau spekuliert, dass es sogar noch einen achten Kandidaten geben könnte. Doch als Hauptamtsleiter Philipp Jakob sowie Tanja Ehrhard und Heinrich Ludwig Runz vom Gemeindewahlausschuss um 18 Uhr zum Ende der Bewerbungsfrist den Briefkasten öffneten, befand sich darin keine weitere Bewerbung. Das Geheimnis um den siebten Bewerber wird heute um 17.30 Uhr in der Sitzung des Gemeindewahlausschusses gelüftet. Diese findet im Bürgersaal des Rathauses statt.