Ralph Steffen (l.) will Bürgermeister Klaus Gärtner beerben. Fotos: A. Dorn

Von Agnieszka Dorn

Gaiberg. Bürgermeisterstellvertreter Ralph Steffen ließ am Mittwochabend in öffentlicher Ratssitzung die Katze aus dem Sack: Er werde für das Amt des Bürgermeisters kandidieren. Das gab Steffen bei dem Punkt "Verschiedenes" zum Schluss der Sitzung bekannt. Zuvor hatten die Bürgervertreter die Modalitäten der Wahl festgelegt, bei der Amtsinhaber Klaus Gärtner nach 24 Jahren an der Rathausspitze bekanntlich nicht mehr antreten wird.

Offiziell endet die Amtszeit Gärtners am 1. September. Und gewählt wird sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin am Sonntag, 24. Juni. Sollte bei diesem ersten Wahlgang keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit - mehr als 50 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen - erreichen, wird zwei Wochen später, am 8. Juli, nochmals gewählt.

Es gibt einen Wahlbezirk. Die Stimmenabgabe findet im Bürgerforum "Altes Schulhaus" statt. Die Bewerberfrist für den ersten Wahlgang endet am 4. Juni um 18 Uhr; im Fall einer Neuwahl endet die Bewerbungsfrist am 27. Juni, ebenfalls um 18 Uhr. Das genaue Datum, ab wann die Bewerbungen eingereicht werden können, wird allerdings erst nach der Stellenausschreibung für die Stelle des Bürgermeisters bekannt gegeben; so sieht es das Gesetz vor.

Auch der Wahlausschuss wurde bestimmt. Weil Bürgermeister Gärtner nicht kandidiert und somit nicht befangen ist, übernimmt er den Vorsitz, sein Stellvertreter und gleichzeitig Schriftführer ist Hauptamtsleiter Alexander Wenning. Weiterhin gehören Matthias Volkmann (CDU), Eric Schuh (SPD/Aktive Gaiberger), Dieter Sauerzapf (Freie Wähler), Maximilian Haider (Grüne Liste), Gunther Senghaus (Grüne Liste) sowie Rolf-Dieter Schaetzle (SPD/Aktive Gaiberger) dem Wahlausschuss an. Des Weiteren gab es einstimmig grünes Licht für die Stellvertreter.

Bürgermeisterstellvertreter Ralph Steffen erklärte sich bei dem Tagespunkt Bürgermeisterwahl nachvollziehbarerweise für befangen. Und er sorgte dennoch für eine Überraschung: Er gab bekannt, dass er von allen seinen Ämtern zurücktritt. Das bedeutet: Ralph Steffen gibt seinen Sitz als Rat der Fraktion SPD/Aktive Gaiberger ab, der er seit 14 Jahren angehörte. Und er legte das Amt des Bürgermeisterstellvertreters nieder, das er neun Jahre ausübte.

Am Rande der Sitzung nannte Steffen für den Rücktritt auch den Grund: Er wolle sich voll und ganz auf die Kandidatur konzentrieren. Ganz nach dem Motto: Alles oder nichts. In der nächsten Gemeinderatssitzung soll über den Nachrücker für die Fraktion SPD/Aktive Gaiberger sowie über einen neuen Bürgermeisterstellvertreter beraten werden.