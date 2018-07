Von Anja Hammer

Gaiberg. Auch wenn das Kandidatenfeld mit sechs Bewerbern noch immer groß ist: Am Sonntag, 8. Juli, wird es eine Entscheidung im Bürgermeisterwahlkampf geben. Nachdem am 24. Juni keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit - also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen - erreicht hat, ist nun im zweiten Wahlgang die einfache Mehrheit entscheidend: Wer die meisten Stimmen hat, gewinnt.

Aufgrund der vielen Kandidaten im ersten Wahlgang - es waren neun - kommt der zweite Wahlgang nicht überraschend. Daher haben die 1872 wahlberechtigten Gaiberger bei ihrem Urnengang vor eineinhalb Wochen ihre Wahlbenachrichtigung wieder mitbekommen, berichtet Karin Oehmig vom Gaiberger Rathaus. Denn die Wahlbenachrichtigung ist für beide Wahlgänge gültig, eine zweite wird nicht verschickt.

Nur was, wenn jemand die Wahlbenachrichtigung in der Zwischenzeit verloren oder aus Versehen in den Papierkorb geworfen hat? "Das ist nicht schlimm", betont Oehmig. Da die Wahlberechtigten im Wählerverzeichnis gelistet sind, müssen sie einfach beim Urnengang ihren Personalausweis mitnehmen.

Etwas komplizierter ist es mit denjenigen, die beim ersten Wahlgang nicht wahlberechtigt waren, es jetzt aber sind - etwa Jugendliche, die in den letzten zwei Wochen 16 geworden sind. "Die wurden angeschrieben", berichtet Oehmig. Denn sie müssen - wie bei der Briefwahl - den Wahlschein erst beantragen. Das ist möglich bis Freitag, 6. Juli, 18 Uhr. Nur dann können sie am Sonntag ihr Kreuzchen machen.

Die gleiche Frist gilt für den Antrag auf Briefwahl. Wer beim ersten Mal per Briefwahl sein Kreuzchen gemacht hat, nun aber persönlich ins Wahllokal gehen möchte, der hat laut Oehmig seine Wahlbenachrichtigung bereits vom Amtsboten zugestellt bekommen. Wer hingegen von Anfang an Briefwahl für beide Termine beantragt hat, bekommt den Wahlschein zugeschickt. "Wir haben die Stimmzettel am Montag zur Post gebracht", so Oehmig.

Das Wahllokal befindet sich am Sonntag wieder im Bürgerforum "Altes Schulhaus" und hat von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Danach beginnt die Stimmenauszählung, sodass gegen 19 Uhr mit einem Ergebnis gerechnet wird.

Dieses wird Noch-Bürgermeister Klaus Gärtner vor dem alten Schulhaus verkünden. Dort wird auch der Musikverein spielen. Die Party soll im Rathaushof stattfinden. Die Feuerwehr will einen Ausschank machen - und der neue Bürgermeister spendiert hoffentlich Freibier...

Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte der Gaiberger Ralph Steffen, Unternehmer im Forst- und Gartenbau, knapp die Nase vorn. Der 49-Jährige kam auf 22,8 Prozent. Knapp dahinter landete der 41-jährige Gaiberger Hauptamtsleiter Alexander Wenning mit 19,4 Prozent vor der 53-jährigen Verwaltungsangestellten Petra Müller-Vogel aus dem pfälzischen Leimersheim mit 17,1 Prozent.

Stephan Weber, Student und Geschäftsführer aus Gaiberg, erhielt 13,1 Prozent. Die Einzelhandelskauffrau Heike Philipp aus Gaiberg kam auf 9,2 Prozent. Sie alle treten am Sonntag erneut an. Ebenso Dauerkandidatin Fridi Miller aus Sindelfingen, die vor zwei Wochen keine einzige Stimme erhalten hatte.

Ihre Bewerbung zurückgezogen haben dagegen der Verwaltungsbeamte Markus Huber aus Karlsdorf-Neuthard und der Personal-Coach Andreas Hildebrandt sowie der Finanzberater Martin Miltenberger aus Gaiberg.