Von Doris Weber

Dossenheim. Die Weichen für die turnusgemäß stattfindende Wahl zum Bürgermeister der ehemaligen Steinbrechergemeinde sind gestellt. Die Amtszeit des derzeitigen Amtsinhabers Hans Lorenz endet automatisch zum 31. März nächsten Jahres. Der Gemeinderat verständigte sich auf den Text der Stellenausschreibung, den Zeitpunkt der Wahl und den dazugehörigen zeitlichen Fahrplan. Das Kommunalwahlgesetz gibt hier den Takt vor. Außerdem wurde der Gemeindewahlausschuss gebildet und wurden seine Mitglieder berufen.

Der Wahltermin ist auf Sonntag, 3. Februar, festgelegt worden. Sollte es zu einer Neuwahl kommen, wird diese am Sonntag, 17. Februar, durchgeführt werden. Dieser zweite Termin wird dann notwendig werden, wenn es keinem der vom Gemeindewahlausschuss zugelassenen Bewerber gelingt, die absolute Mehrheit zu erreichen - also mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich zu vereinigen. Beim zweiten Wahlgang geht es nur noch darum, wer die meisten Stimmen erhält. So schreibt es die Gemeindeordnung vor.

Eine erste Bewerbung sei bereits eingegangen. "Sie muss zurückgeschickt werden", berichtete Bürgermeister Hans Lorenz. Nur innerhalb der Einreichungsfrist eingegangene Bewerbungen dürften berücksichtigt werden. Diese Frist wird erst in einigen Wochen beginnen. Ihr Beginn ist als erster Tag nach der Veröffentlichung der Stellenausschreibung definiert. Das bestimmt das Kommunalwahlgesetz.

Auf das Datum der Veröffentlichung hat sich der Gemeinderat ebenfalls verständigt. Die Stellenausschreibung wird am Freitag, 30. November, in den Gemeindenachrichten sowie im Staatsanzeiger Baden-Württemberg veröffentlicht werden. Fristende ist Montag, 7. Januar, 18 Uhr. Für den folgenden Dienstag, 8. Januar, ist bereits die erste öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses geplant.

Erstmals seit 24 Jahren wird Lorenz als amtierender Bürgermeister dem Gemeindewahlausschuss angehören. Das ist möglich, weil er - wie schon vor Monaten bekannt gegeben - nicht mehr für das Amt kandidieren wird. Außerdem gehören dem Wahlausschuss seine beiden Stellvertreterinnen, Julia Philippi (CDU) und Elisabeth Schröder (FW) an.

Auf Vorschlag von Cornelia Wesch (FW) entsendet jede Fraktion einen Beisitzer mit Stellvertreter in den Wahlausschuss. Es sind dies die amtierenden Gemeinderäte Matthias Harbarth (CDU), Thomas Katlun (Grüne), Carlo Bonifer (SPD), Hermann Fischer (FDP) sowie Alt-Gemeinderätin Rosemarie Blaas (FW). Ihre Vertreter sind die Gemeinderäte Alexander Willwert (CDU), Renate Tokur (Grüne), Rüdiger Neumann (SPD), Eugen Reinhard (FDP) und Hans Ruland (FW).