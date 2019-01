Dossenheim. (RNZ) Wer wird Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Hans Lorenz? Am kommenden Sonntag, 3. Februar, wählt Dossenheim einen neuen Rathauschef. Eine der drei Kandidaten ist Elke Kaiser. Sie ist parteilos und tritt ohne Unterstützung an.

Die Redaktion hat den drei Kandidaten jeweils neun Fragen gestellt. Hier ihre Antworten:

Sie treten am 3. Februar bei der Wahl zum Bürgermeister an. Was fasziniert Sie an diesem Amt?

Die Vielfalt der anfallenden Aufgaben: Personalführung, Verhandlungen, Strukturierung der Aufgaben, Geburtstagsbesuche und Unterstützung engagierter Mitbürger und Vereine

Warum haben Sie sich für eine Kandidatur in Dossenheim entschieden?

Dossenheim ist meine Heimat. Hier an einer zukunftsorientierten, gesunden Gemeindeentwicklung mitzuarbeiten, steigert auch für mich, meine Familie und Freunde die Lebensqualität.

Warum sollten die Dossenheimer Sie wählen?

Neben theoretischer habe ich auch viel praktische Erfahrung in der Umsetzung von Aufgaben. Ich verlange von anderen Menschen nicht mehr, als ich auch selbst zu leisten bereit bin.

Ein Wahlkampf zehrt an Kraft und Geldbeutel. Wer oder was ist Ihnen eine Stütze - auch finanziell?

Geholfen haben mir Familie und Freunde. Kraft habe ich in meinen Chören gesammelt. Finanzielle Unterstützung habe ich nicht. Da muss ich bei meinen Söhnen später Abbitte leisten.

Die Bebauung des Gebiets "Augustenbühl" ist umstritten. Wie stehen Sie dazu?

Die Erstellung eines Bebauungsplans ist derzeit nicht vorgesehen. Ich sehe in Dossenheim andere Alternativen, damit auf diese Reservefläche im Moment nicht zugegriffen werden muss.

Bürgerbeteiligung und Transparenz sind große Themen – wie möchten Sie diese konkret umsetzen?

Anpassung der Homepage. Anliegen müssen auf einfachstem Weg übermittelt werden können. Die Übermittlung wird bestätigt und der Antragsteller erhält Rückmeldung nach Erledigung.

Wenn Sie die Wahl gewinnen: Welche drei Themen wollen Sie zuerst anpacken?

1.Bebauung des Steigerhausgeländes am Kronenburger Hof

2.Ausarbeitung eines überregionalen Verkehrskonzepts mit betroffenen Parteien

3.Aktionstage zur Verbesserung des Ortsbilds

Eine gute Fee taucht neben Ihnen auf. Sie dürfen sich etwas wünschen, das Dossenheim noch nicht hat, aber unbedingt braucht. Was sagen Sie?

Eine Wassertretstelle. Wassertreten fördert die Gesundheit und beugt vielen Krankheiten vor. Damit würden unsere Bäche wieder mehr Bedeutung und Aufmerksamkeit bekommen.

Zum Abschluss eine etwas andere Frage: Was ist Ihr Lieblingsessen?

Selbstgemachte Fleischbrühe mit Flädle, dazu Dampfnudeln