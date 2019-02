Dossenheim. (dw/cm) Glücklich wirkten die Verantwortlichen nicht gerade. Kein Wunder, musste doch das Ergebnis der Bürgermeisterwahl vom 3. Februar wegen einer Panne nach der Auszählung korrigiert werden. Ihren Humor ließen sich Noch-Bürgermeister Hans Lorenz als Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses und Thomas Schiller als zuständiger Fachbereichsleiter sowie Verwaltungsmitarbeiter Jürgen Stannek dennoch nicht nehmen, als das Gremium am Montagabend wider Erwarten noch einmal zusammenkommen musste.

Als das Ergebnis der Bürgermeisterwahl am Tag nach dem Urnengang festgestellt wurde, hatte Lorenz die Mitglieder noch "zu unserer letzten Sitzung" begrüßt. Dieses Mal blieb er vorsichtiger und baute ein "vermutlich" ein. Die zweite Sitzung nach der Wahl war bekanntlich notwendig geworden, um das Ergebnis juristisch dingfest zu machen. Das Landratsamt als Aufsichtsbehörde habe dazu aufgefordert, so Lorenz. Der Gemeindewahlausschuss stimmte dem berichtigten Ergebnis der Bürgermeisterwahl einstimmig zu. Im Wahlbezirk "Rathaus II" waren die Stimmen der beiden Kandidaten David Faulhaber und Boris Maier vertauscht worden. Dem späteren Wahlsieger Faulhaber wurden 145 Stimmen zugesprochen, Maier 140 Stimmen. Tatsächlich war es andersherum, was aber auf das Wahlergebnis nur marginale Auswirkungen hatte: Faulhaber siegte mit 50,74 statt 50,84 Prozent. Da er nicht unter die für den Sieg im ersten Wahlgang notwendige 50-Prozent-Hürde rutschte, ist er weiter direkt gewählt.

Entsprechend entspannt gibt sich der künftige Bürgermeister: "Fehler können passieren", sagt der 42-jährige Noch-Polizeibeamte aus Brühl. "Wichtig ist, dass sie aufgefallen sind und korrigiert wurden." Faulhaber hatte bereits vergangene Woche durch die Gemeindeverwaltung von dem Fehler erfahren. Es sei schnell klar gewesen, dass es keine großen Auswirkungen hat. "Ich wäre aber auch für einen zweiten Wahlgang gerüstet gewesen", so Faulhaber.

Wie es zu dem Fehler kommen konnte, beschäftigte auch den Wahlausschuss. Am Wahlabend war im betroffenen Bezirk zwar richtig gezählt, aber das Ergebnis falsch übermittelt worden. Das sei "ärgerlich", sagte Lorenz. Das Formular war von allen Wahlhelfern unterschrieben worden. Als die Verwechslung aufgefallen sei, habe man den Vorsitzenden des Wahlbezirks um Korrektur gebeten. Im Trubel des Wahlabends habe er das dann aber "verschwitzt". Nach einem Hinweis bei der Ausschusssitzung nach der Wahl sei man dann der Sache nachgegangen. Der Verdacht habe sich bestätigt, so Schiller. Die Ergebnisse aller Wahlbezirke wurden geprüft. Wäre es zu weiteren Fehlern gekommen, hätte die absolute Mehrheit für Faulhaber möglicherweise gewackelt.

"Wenn es zu einem zweiten Wahlgang gekommen wäre, wäre ich verschwunden", sagte Schiller. Durch die Verzögerung hätte ein solcher den Zeitplan erheblich durcheinander gewirbelt. Die Mitglieder des Ausschusses, also die Vertreter der Fraktionen im Gemeinderat, nahmen es schweigend zur Kenntnis.