> Parteizugehörigkeit: CDU, wird auch von der SPD unterstützt.

> Privates: 42 Jahre, verheiratet, drei Kinder, wohnhaft in Brühl, will für den Fall seiner Wahl zum Bürgermeister in die Bergstraßengemeinde ziehen, sobald sein jüngstes Kind auf eine weiterführende Schule wechselt - das wird in zwei Jahren der Fall sein.

> Beruf: Leiter der Pressestelle des Polizeipräsidiums Mannheim und damit für dessen Öffentlichkeitsarbeit zuständig.

> Ausbildung: Abitur, Ausbildung bei der Polizei, Studium Hochschule für Polizei Baden-Württemberg, Aufbaustudium Master "Öffentliche Verwaltung", Deutsche Hochschule für Polizei in Münster.

> Leitsatz: Der Mensch steht immer im Mittelpunkt. Zuhören, klarsehen, gemeinsam mit Bürgern und Gemeinderat anpacken.

> Für ihn wichtige kommunalpolitische Themen: Umsetzung des Rad- und Fußwegkonzepts, Optimierung des Eingangsbereichs des Rathauses und nah beim Bürgermeister angesiedelte zentrale Anlaufstelle für Wirtschaft und Tourismus, bezahlbarer Wohnraum, Flexibilisierung des Kinderbetreuungsangebots, Umsetzung des Mobilitätskonzepts und Schaffung attraktiver Orte, an denen man sich gern aufhält. dw