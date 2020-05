Spechbach. (rnz) Wie verändert Corona die Arbeit und das Leben der Bürgermeister? Das will die RNZ wissen. Heute ist in der Serie Guntram Zimmermann aus Spechbach an der Reihe.

Wie hat Corona Ihren Alltag verändert?

Mein Alltag hat sich komplett verändert. Ich bin täglich im Rathaus. Dies ist zwar für den allgemeinen Publikumsverkehr aus Gründen des Infektionsschutzes geschlossen, aber trotzdem wird hier weiter gearbeitet. Sowohl im Rathaus als auch im Bauhof arbeiten die Mitarbeiter überwiegend im Schichtdienst – ebenfalls aus Gründen des Infektionsschutzes. Im Rathaus gibt es ausschließlich die kontaktlose Begrüßung, was zu Beginn auf sehr viel Unverständnis gestoßen ist. Videokonferenzen sind Normalität geworden, das digitale Umlaufverfahren wird bei Beschlüssen des Gemeinderates bei uns erfolgreich praktiziert.

Wo arbeiten Sie in diesen Tagen: im Rathaus oder im Home-Office?

Ich arbeite 100 Prozent im Rathaus und 50 Prozent im Home-Office in den Abendstunden sowie samstags und sonntags. Also insgesamt 150 Prozent.

Können Sie ein Nicht-Corona-Thema benennen, mit dem Sie sich derzeit beschäftigen?

Vorbereitung der Baumaßnahme Feuerwehrhaus, Begleitung des gestarteten Umbaus des Regelkindergartens zu einem Kindergarten mit einer Ganztagsgruppe. Viele anderen Projekte hängen momentan sprichwörtlich in der "Luft". Das ganz normale Arbeitsleben füllt natürlich den Arbeitstag aus.

Lassen sich aus der Arbeit als "Krisenmanager" schon jetzt Lehren ziehen, die man auch in "normalen Zeiten" auf die Arbeit in der Verwaltung anwenden kann?

Mindestens zu Beginn der Krise war das sogenannte Hosentaschenmanagement extrem gefragt. Viele Entscheidungen mussten umgehend und vor Ort gefällt werden. Hier kamen mir meine Erfahrungen aus 22 Jahren aktiven Berufslebens bei der Polizei zugute. Einige Hürden innerhalb der Verwaltungsstruktur wurden deutlich. Auch wenn wir für Krisen, wie Stromausfall oder Ähnliches gezielt vorbereitet sind, ist diese Zeit sicher eine wichtige Erfahrung.

Wie lange sind Arbeitswochen derzeit?

Eine 70-Stunden-Woche ist die Normalität, aber das ist ohnehin zweitrangig beim Berufsbild eines Bürgermeisters. Das ist bei dem Beruf "all inclusive".

Haben Sie derzeit überhaupt noch Freizeit? Was unternehmen Sie dann mit wem?

Mein Leben ist – auch in der noch wenig verbliebenen Freizeit – sehr strukturiert und absolut diszipliniert. Ich halte alle Vorgaben des Infektionsschutzes ein. In meiner Freizeit halte ich Kontakt zu meiner Familie und Nachbarschaft mittels Telefon, digitaler Medien und auch mittels Videokonferenzen.

Angesichts der vielen Regularien und Einschränkungen: Was vermissen Sie am meisten – beruflich und privat?

Mir fehlt vor allem der direkte Kontakt, vor allem in der Familie. Eine Videokonferenz oder Ähnliches kann das echte Leben sicher nie ersetzen. Diese Phase gilt es diszipliniert und ohne Panik zu bewältigen. Angst ist ohnehin der schlechteste Ratgeber.