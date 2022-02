Ende nicht in Sicht: An der Wiesenbacher Straße fehlen weiter Gärten und Garagen. Foto: Alex

Von Christoph Moll

Neckargemünd/Leimen-Gauangelloch. Es ist die nächste Hiobsbotschaft für Bauherren, die sich mit dem Unternehmen "BSP Wohnkonzepte" mit Sitz in Hockenheim den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen wollten – so zum Beispiel 15 Familien in Neckargemünd. Anfang Januar hatte BSP Insolvenz angemeldet. Und jetzt: "Eine zukunftsträchtige Geschäftsgrundlage für das Unternehmen, verbunden mit einer positiven Fortführungsprognose, konnte ich dem Unternehmen nach meiner Überprüfung nicht attestieren." Das teilte die vorläufige Insolvenzverwalterin Annette Kollmar von der Kanzlei "Rochade Anwälte" in Mannheim auf RNZ-Anfrage mit. "Das Interesse an einer Übernahme der Geschäfte durch die Wettbewerber lag bei Null – insbesondere da die Gesellschaft nicht Eigentümer der zu bebauenden Grundstücke ist." Daher sei die Einstellung des operativen Geschäftsbetriebs durch das Insolvenzgericht Mannheim beschlossen worden.

Die im Juni 2013 gegründete Gesellschaft habe Reihen- und Einfamilienhäuser sowie Doppelhaushälften in der Regel für private Kunden errichtet und sei in der Planung sowie Verwaltung der Neubauten tätig gewesen, heißt es in einer Mitteilung. Die erforderlichen Baumaßnahmen seien vor Ort durch Handwerksbetriebe beziehungsweise Subunternehmer ausgeführt worden, zumeist auf fremden Grundstücken als Generalunternehmer.

Zum Zeitpunkt des Insolvenzantrags hatte die Gesellschaft 24 unfertige Bauvorhaben in der Metropolregion – darunter Projekte in Neckargemünd, Gauangelloch und Dielheim. Betroffen seien rund 60 Bauherren. "Der Fertigstellungsgrad reicht von nur erstellten Planungen bis zu nahezu fertiggestellte Bauten und Außenanlagen", so Kollmar. "Daneben existieren weitaus mehr bereits fertiggestellte Bauvorhaben, in denen noch über die Fertigstellung der Baumaßnahme und dem Auftreten von Mängeln gestritten wird und daher Restzahlungen offen sind."

In den ersten Wochen nach dem Insolvenzantrag habe "eine umfassende Überprüfung durch ein interprofessionelles Team – unter Einbindung der Mitarbeiter der BSP – in juristischer, wirtschaftlicher und bausachverständiger Form" stattgefunden, bei der jedes laufende Projekt auf den Prüfstand gekommen sei. "Ich musste feststellen, dass aus unterschiedlichen Gründen eine Fertigstellung der Projekte nicht möglich war", so die Insolvenzverwalterin weiter. "Ausschlaggebend für diese abschlägigen Entscheidungen waren insbesondere die Kombination zum einen des aktuellen Fehlens von versierten, verlässlichen Subunternehmern, resultierend auch aus dem bundesweiten Fachkräftemangel, zum anderen in Verbindung mit der seit 2020/2021 festzustellenden Preisexplosion im Bereich der Baustoffe, was von der Gesellschaft bei Auftragsannahme gegenüber den Bauherren nicht eingepreist war und auch nicht an diese weitergegeben werden konnte."

Das Insolvenzverfahren werde voraussichtlich zum 1. April 2022 eröffnet. Eine dafür ausreichende Insolvenzmasse werde prognostiziert. In den Geschäftsräumen in Hockenheim sowie dem Lager in Speyer würden die Vermieter der gewerblichen Mieteinheiten auf eine baldige Räumung drängen. Bereits jetzt werde die Versteigerung der Betriebs- und Geschäftsausstattung vorbereitet, die bis spätestens Ende April abgeschlossen sein solle. "Ich werde die offenen Posten des Unternehmens einer umfassenden Prüfung unterziehen und die noch offenstehende Gegenleistungen für die Bauvorhaben prüfen und einziehen", so Kollmar. Bauherren müssen wohl selbst Firmen für ihre Bauvorhaben finden.

15 dieser Bauherren haben mit BSP auf dem ehemaligen Areal des Technischen Hilfswerks an der Wiesenbacher Straße in Neckargemünd gebaut. Für sie wurde der Traum vom Haus zum Albtraum. Sie wohnen zwar inzwischen in den Reihenhäusern, warten aber seit zwei Jahren auf die Fertigstellung von Gärten und Außenanlagen. Stellplätze und Garagen fehlen oder können nicht angefahren werden. Überall finden sich Berge an Baumaterial und rot-weiße Absperrbänder. Solarlampen ersetzen die nicht funktionierende Beleuchtung an Wegen. Ein Gutachter stellte eklatante Mängel in Planung und Ausführung der Außenanlagen fest. Die Kosten für die Beseitigung: sechsstellig. Darauf bleiben die Anwohner nun wohl sitzen.

Bei der RNZ meldete sich noch ein weiterer Bauherr, der nun mit seiner Familie und zwei kleinen Kindern in einen halbfertigen Rohbau mit nicht fertiggestelltem Dach ziehen soll. Es gebe noch keinen Estrich und keine Fußbodenheizung, der Keller sei nass. Dabei sei der Einzug für Ende Dezember versprochen worden. Zudem hinterließ BSP ihm unzählige Tonnen Aushub, der entsorgt werden müsse. Handwerker hätten sogar noch im Auftrag von BSP gearbeitet, als schon der Insolvenzantrag gestellt worden sei. "Wir hätten andere Baufirmen an der Hand, aber wir kamen bisher nicht aus dem Vertrag mit BSP", so der Mann.