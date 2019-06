Bei dem Brand am frühen Dienstagmorgen entstand rund 200.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Foto: Alex

Nußloch. (pol/rl) Zu einem Dachgeschossbrand in einem zweigeschossigen Wohnhaus in der Schubertstraße kam es am Dienstagmorgen. Das Feuer brach gegen 2.50 Uhr aus. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, sodass niemand verletzt wurde.

Die Wohnung im Dachgeschoss ist derzeit unbewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren Nußloch, Sandhausen und Wiesloch waren mit 42 Kräften im Einsatz.