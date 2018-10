Eppelheim. (pol/pri/rl) Zu einem Brand auf dem Gelände eines Autoverwertungsbetriebes kam es am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr. Bei dem Feuer in der Zeppelinstraße standen ersten Informationen zufolge zwei Bürocontainer in Vollbrand. Zunächst war der Feuerwehr ein Kleinbrand gemeldet worden. Vor Ort stelle sich dann heraus, das ein Bürocontainer brannte, sodass weitere Feuerwehren alarmiert wurden. Am Ende waren mehrere Freiwillige Feuerwehren und die Berufsfeuerwehr Heidelberg gemeinsam im Einsatz.

Zunächst vermutete die Feuerwehr, das in einem Container noch mindestens eine Person sein könnte. Dies bestätigte sich glücklicherweise nicht.

Das Feuer griff im Verlauf des Brandes auch auf das Buschwerk an der benachbarten Autobahn A5 über, was zu starkem Rauch führte, der über die Autobahn zog. Der Verkehrsfunk warnte die Autofahrer zwischenzeitlich vor Sichtbehinderungen auf der A5 in Höhe von Eppelheim.

Verletzt wurde bei dem Brand offenbar niemand. Eppelheims Bürgermeisterin Patricia Rebmann war zwischenzeitlich zum Brandort gekommen, um sich von der Feuerwehr informieren zu lassen.

Ein Bürocontainer brannte völlig aus. Wie hoch der Gesamtsachschaden ist und was die Ursache des Feuer war, steht bisher nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt noch. Im Einsatz waren 58 Feuerwehrleute, 3 Rettungsdienstler und 5 Streifenwagen der Polizei mit insgesamt 10 Beamten.