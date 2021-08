Am Nußlocher Ortsausgang in Richtung Maisbach liegt das nach der gleichnamigen Straße benannte Gebiet „Bortkelter“, für das die Bebauungsvorschriften festgelegt wurden. Foto: Alex

Von Alexander Werschak

Nußloch. Zum Schluss ging es noch um zwei Baufenster: Mit dem Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Bortkelter" hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Schlussstrich unter ein Verfahren gezogen, das nicht eben trivial war und sich mit einer über zweijährigen Veränderungssperre die nötige Luft verschafft hatte. Schließlich war dies nicht der erste Anlauf, das Quartier am Nußlocher Ortsrand Richtung Maisbach zu ordnen.

Schon 1967 war ein Bebauungsplan "Bortkelter" als Satzung verabschiedet, jedoch nie amtlich veröffentlicht worden – und damit auch nicht rechtsgültig. Es galt seither der allgemeine Paragraf 34 des Baugesetzbuchs, das sogenannte Einfügungsgebot. Als vor weit über zwei Jahren bei der Gemeinde ein Bauantrag einging mit der Absicht, im besagten Gebiet zwei Mehrfamilienhäuser von zusammen 14 Wohnungen nebst einer gemeinsamen Tiefgarage zu errichten, kamen die Dinge ins Rollen. Denn solch einen mächtigen Wohnblock am idyllischen Osthang von Nußloch wollte keiner im Gremium.

Begleitet von einer breiten Beteiligung der Bewohner und flankiert von einem umfangreichen Artenschutzgutachten erarbeitete das Karlsruher Stadtplanungsbüro Schöffler wie berichtet den Bebauungsplan. Ziel ist es, eine maßvolle Nachverdichtung besonders durch vergrößerte Baufenster im Bestand zu erreichen, sodass etwa versetzte, nach Südwesten orientierte Doppelhäuser möglich sind; dazu Terrassen, Garagen und kleine Nebenanlagen. Böschungs- und Hangbereiche sollen unangetastet bleiben.

Erschlossen wird das 2,33 Hektar große Areal auch weiterhin vom gleichnamigen Sträßlein, und die Bebauung entlang der Sinsheimer Straße richtet sich auch künftig nach deren Verlauf. Ausgewiesen ist die "Bortkelter" als Allgemeines Wohngebiet und untergliedert in zwei Teilbereiche. Im nördlichen sind jenseits von Häusern mit zwei Wohneinheiten allenfalls nicht-störende Handwerks- oder ausnahmsweise kleine Gewerbebetriebe sowie soziale Einrichtungen wie Kindergärten zulässig. Im südlichen Abschnitt, der hauptsächlich die Gebäude an der Sinsheimer Straße umfasst, sind zusätzlich auch kleine Läden oder Lokale denkbar.

Entsprechend dem stark geneigten Baugrund mit insgesamt 45 Metern Höhenunterschied ist eine zweieinhalbgeschossige Bebauung gestattet, mit Wandhöhen von sieben und talseitig von zehn Metern sowie einem elf Meter hohen First. In der südöstlichen Ecke des Gebiets sind sogar dreieinhalb Geschosse mit zwei Metern mehr erlaubt. Erwünscht sind vor allem nicht allzu hoch aufragende, geneigte Dächer. Als maximale Grundflächenzahl wurde durchgehend 0,4 festgesetzt. Wo Baukörper mit 50 Metern Länge entstehen könnten, wird durch eine abweichende Bauweise mit seitlichem Grenzabstand und Beschränkung gegengesteuert.

Herausgelöst aus dem Geltungsbereich des Plans wurden drei Flurstücke am westlichen Wendehammer der Bortkelter. Sie sollen innerhalb der Grundstücksgrenzen "intern erschlossen" werden nach Maßgabe des Paragrafen 34. Offensichtlich stünde dem sonst das Gutachten zum Artenschutz im Wege besonders mit Blick auf die gefährdete und streng geschützte Schlingnatter – Reptil des Jahres 2013.

Eine neuerliche artenschutzrechtliche Untersuchung wäre auch vonnöten geworden, hätte der Gemeinderat dem Begehr nach zwei zusätzlichen Baufenstern stattgegeben. Im Zuge der Öffentlichkeitsbeteiligung waren die Eigentümer der nördlichen Flurstücke an Bortkelter 4 und 10 mit dem Ansinnen an die Kommune herangetreten, je ein zweites Baufenster am Südrand ihres Grund und Bodens vorzusehen. Gegen die Stimmen der SPD sowie der Liberalen Christoph Seemann und Martin Rupp sagte die Bürgervertretung dazu mehrheitlich Nein.

Dass dies "heftig diskutiert" worden war, stellte Seemann für die FDP/BfN-Fraktion heraus. Und dass man den Eigentümern die Möglichkeit gerne einräumen wollte und nicht an einen Domino-Effekt glaube, bekundete Michael Molitor für die Sozialdemokraten.

Genau die Befürchtung, damit einen Präzedenzfall zu schaffen, trieb aber Uwe Kleinert von den Grünen um. Es sei eine schwierige Abwägung gewesen zwischen Nachverdichtung einerseits und städtebaulichem Charakter andererseits. Auch CDU-Sprecher Rouven Röser sah im Falle eines positiven Entscheids einen Dammbruch auf die Gemeinde zukommen. Und befand: "Die Anwohner wurden gut abgeholt."