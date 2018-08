Bernhard Fellhauer will künftig den Winter in Süd-Ost-Asien verbringen. Foto: Popanda

Von Anja Hammer

Eppelheim. Während seine Schüler schon in den Ferien weilen, räumt Bernhard Fellhauer noch auf. In seinem Büro im Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium gilt es schließlich, zwölf Jahre in Kisten zu packen. Denn der Rektor geht in den Ruhestand. Seine Lehrerlaufbahn begann nach seinem Anglizistik- und Geografie-Studium in Hockenheim. Nach Stationen im Kultusministerium - unter anderem als persönlicher Referent der damaligen Kultusministerin Marianne Schultz-Hector - war Fellhauer Leiter einer Privatschule in Rottenburg/Neckar und der Stephen-Hawking-Schule in Neckargemünd.

Seit 2006 leitete er das Eppelheimer Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Der 64-Jährige lebt in Mühlhausen, ist geschieden und Vater von vier Töchtern. Durch seine Lebensgefährtin, die Asiatin ist, hat er das Reisen in diesen Teil der Welt für sich entdeckt. Und das will er nun ausgiebig tun, wie er im RNZ-Interview verrät.

Herr Fellhauer, wie fühlt es sich an, nach so vielen Jahren mit der Schule fertig zu sein?

Gut! Ich werde mit dem Ruhestand nicht in ein tiefes Loch fallen, wie mir viele prophezeit haben. Ich bin erleichtert, dass nun Schluss ist. Die Schulleitung ist in den letzten Jahren sehr anstrengend geworden. Es sind viele neue Aufgaben dazu gekommen - und damit meine ich nicht nur in der Verwaltung. Die Zahl der Konfliktsituationen ist gestiegen: bei den Schülern untereinander, aber auch, weil Eltern vermehrt Entscheidungen der Schule in Frage stellen, etwa Nicht-Versetzungen. Oder es wird gegen das Abi Einspruch erhoben...

Was haben Sie nun im Ruhestand vor?

Ich habe mir fest vorgenommen, mich in nächster Zeit nicht mehr an der Schule sehen zu lassen. Man muss auch Loslassen können. Allerdings habe ich zugesagt, beim Sommerfest im nächsten Jahr einen Gastauftritt mit meiner Gitarre zu geben. Ansonsten sehe ich es als Erleichterung, jetzt frei von Zwängen zu sein. Ich habe endlich die Freiheit, in die Ferne zu schweifen. Ich hänge zwar sehr an der Kurpfalz - ich beschreibe mich als heimatverbunden und gleichzeitig weltoffen - aber die kalten Wintermonate will ich fortan immer in Äquator-Nähe verbringen.

In Singapur oder in der Inselwelt von Süd-Ost-Asien. Da zieht es mich hin. Ich habe auch den Traum von einer Eigentumswohnung in Singapur. Außerdem will ich mich mehr mit dem Buddhismus beschäftigen. Und meine Hobbys Gitarre spielen und heimwerkern werden jetzt viel Raum einnehmen.

Ist denn eigentlich Ihre Nachfolge schon geklärt?

Nein. Die Stelle war ein Jahr lang ausgeschrieben - und es hat sich nicht wirklich jemand beworben. Das hat mich einerseits verwundert, denn Eppelheim ist ein höchst interessanter Schulstandort - in Zentrumsnähe und mitten in der Metropolregion. Andererseits merken immer mehr potentielle Bewerber, mit welchen Belastungen diese Aufgabe verbunden ist. Als ich im Kollegium gefragt habe, ob sich jemand die Schulleitung vorstellen könnte, haben alle gesagt: "Ihren Job wollten wir nicht machen!"

Trotz aller Anstrengung: Können Sie auch den schönsten Moment Ihrer Zeit in Eppelheim benennen?

Ja! Vor wenigen Tagen hat sich ein Schüler der Oberstufe ganz herzlich von mir verabschiedet und gesagt: "Herr Fellhauer, ich habe die Kurve gekriegt." Dazu muss man sagen: Ich habe mich in meiner Laufbahn immer Jungen mit Problemen in der Unter- und Mittelstufe angenommen. Die haben es im Schulsystem schwerer als Mädchen: Sie haben größere Probleme in der Pubertät, mehr Konflikte, mehr Probleme beim Lernen. Und wenn es mir dann gelingt, einen Schüler in zahllosen Gesprächen so zu begleiten, dass die erzieherischen Bemühungen fruchten, dann ist das für mich eine Genugtuung.

Gibt es denn auch den einen schlimmsten Moment?

Da muss ich überlegen. Ich würde eher von Enttäuschungen sprechen - und da gab es zwei hier in Eppelheim. Wir haben vor Jahren versucht, zu G 9 zurückzukehren: Wir haben mit viel Aufwand ein Konzept erstellt und waren uns sicher, dass hier die Bedingungen ideal sind und wir gute Chancen haben. Und das wurde abgelehnt. Die zweite Enttäuschung ist das SMFZ - das Schüler-, Medien- und Freizeitzentrum auf dem Campus. Das sollte eine Ganztags-Begegnungsstätte für die drei Schulen hier werden, mit Bibliothek und moderner Mensa. Das wurde lange geplant, da wurde viel gerungen, es gab schließlich ein Modell - und vor einem Jahr ist das SMFZ endgültig dem Rotstift zum Opfer gefallen.

Auf welche Ihrer Errungenschaften sind Sie besonders stolz?

Da muss ich ausholen: Eppelheim hat es vom Standort her schon immer schwer gehabt, genügend Schülerzahlen zu bekommen. Hier ist einfach eine starke Konkurrenzsituation, unter anderem mit den renommierten Privatschulen in Heidelberg. Daher bestand die Gefahr, dass das Gymnasium in Eppelheim zahlenmäßig ausblutet.

Dagegen habe ich über Jahre gekämpft, zum Beispiel durch eine gute Zusammenarbeit mit den Grundschulen und eine intensive Öffentlichkeitsarbeit. Das hat sich gelohnt, denn im nächsten Schuljahr wird es zum ersten Mal vier Eingangsklassen mit über 100 Schülern geben - das ist ein schönes Abschiedsgeschenk für mich. Außerdem haben wir hier eine blühende Schul-Partnerschaftskultur mit einem Austausch nach England, Frankreich, Spanien und den USA. Und ich habe besonders den Austausch mit einer Schule in Moskau gefördert.

Wenn Sie zurückblicken: Was würden Sie anders machen?

Vielleicht würde ich die eine oder andere Personalentscheidung anders treffen - aber darüber kann ich in der Öffentlichkeit nicht reden. Ansonsten würde ich nichts anders machen. Im Großen und Ganzen ist alles so gelaufen, wie ich mir das gewünscht habe.