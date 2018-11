Das Lied "Verdamp lang her" ist bekannt im Original der Gruppe BAP, wurde aber schon oft gecovert - mal besser, mal schlechter. Eine gelungene Variante erlebten die Besucher im Festzelt des Bohrermarkts am Samstagabend (siehe weitere Artikel). Der kurzzeitige Frontmann der Band Groovemonkeys kam den Gästen bekannt vor

Frank Volk sang auf der Bühne mit den Groovemonkeys

Das Lied "Verdamp lang her" ist bekannt im Original der Gruppe BAP, wurde aber schon oft gecovert - mal besser, mal schlechter. Eine gelungene Variante erlebten die Besucher im Festzelt des Bohrermarkts am Samstagabend (siehe weitere Artikel). Der kurzzeitige Frontmann der Band Groovemonkeys kam den Gästen bekannt vor - und sie täuschten sich nicht: Es war nämlich tatsächlich Bürgermeister Frank Volk. Nach dessen Bühnenauftritt gemeinsam mit den Groovemonkeys kam so mancher Besucher nicht aus dem Staunen heraus.

Ganz fasziniert verfolgte das Publikum, wie sich der Bürgermeister in die Herzen sang. Seine Version - auch im Duett mit Groovemonkey-Sängerin Tamara Peter - konnte sich wahrlich hören lassen. Zu Recht lobte ihn der Sänger und Schlagzeuger Torsten Gärtner, der zwischen den Liedern mit seinen Ansagen den Ton angab: "Ihr habt so einen coolen Bürgermeister", sagte Gärtner. "Wir spielen auf vielen Stadtfesten, aber so etwas haben wir noch nicht erlebt." Und Sängerin Tamara fügte noch hinzu: "Noch dazu einen, der so gut singen kann."

Viele Besucher herzten und drückten den Bürgermeister nach seinem Abgang von der Bühne. Das war doch ein Auftakt nach Maß für das musikalische Spektakel im Festzelt am Samstagabend. Mit seinem Auftritt hatte Frank Volk ein Versprechen bei den Groovemonkeys aus dem Vorjahr eingelöst.

Es dauerte nicht lange, bis der Funken im Festzelt beim Auftritt der Groovemonkeys auf die Besucher übersprang. Gitarrist Alex Peter beherrschte sein Griffbrett exzellent und entlockte den Saiten heiße Soli. Torsten am Schlagzeug forderte "Die Hände" und es startete der Andreas-Gabelier-Hit "Hulapalu" mit dem unverwechselbarem "Hodiodiodiodiäh". Die ersten Gäste stellten sich auf Tische und Bänke. "Da kann nichts passieren", beruhigte Bohrermarkt-Organisatorin Celina Uhrig und hob die Tischdecke eines Biertisches hoch, der mit zwei Tischplatten ausreichend verstärkt war.

Das Repertoire der Groovemonkeys, die sich die "Partyaffen aus der Pfalz" nennen, war weit gefächert und reichte vom Partyhit über Schlager bis zu Deutschpop und internationalem Rock. "Nossa, Nossa" wurde der Erfolgssong des Sängers Michel Teló aus dem Jahr 2011 angestimmt - viele Besucher kannten gar den portugiesischen Text. "Atemlos durch die Nacht" von Helene Fischer ließ Partygäste wild durchs Festzelt tanzen. Bei "The one that I want" wagte sich ein Paar zum Tanzen vor die Bühne.

Auch Tobias Runck (Keyboards), Thomas Heiß (Bass) und Tim Gerlach sangen. Letzterer hatte im vergangenen Jahr bei "Hassloch sucht den Superstar" auf einem Bierfest den dritten Platz belegt und Kontakt zu den Groovemonkeys aufgenommen. Die gaben dem Nachwuchssänger ohne Bühnenerfahrung gerne eine Chance. Er stellte bei seinem Lied die entscheidende Frage: "Wie heißt die Mutter von Niki Lauda?" Klar, das Publikum wusste die Antwort: "Mama Lauda" - das war die Aufforderung, lauter zu werden. Die Stimmung war top, als das Festzelt mit "We will rock you" krachte, während majestätisch ruhig die "Königin Silvia" auf dem Neckar vorüberglitt. (nah)

