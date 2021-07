Von Benjamin Miltner

Dossenheim/Neckargemünd. "Das hat mit Hochwasser nichts mehr zu tun, das sieht aus wie im Krieg. Schlimmer kann es nicht sein." Am Tag der Rückkehr aus dem Katastrophengebiet in Rheinland-Pfalz sind die Schilderungen von Walldorfs Feuerwehrkommandant Frank Eck mehr als eindrücklich. Er führte einen Hochwasserzug mit 15 Einsatzkräften aus Walldorf und sechs aus Dossenheim an, die mit drei weiteren badischen Hochwasserzügen bis Dienstag vier Tage lang in den überfluteten Gebieten zugange waren. Seit zwei Wochen und bis zum morgigen Samstag ist zudem das THW Neckargemünd im und rund um den sogenannten "Bereitstellungsraum" am Nürburgring im Einsatz.

"Zerstörung, Dreck, Müll – dort ist alles kaputt", schildert Kommandant Eck seine Eindrücke vor Ort, die ihn nach den dramatischen Fernsehaufnahmen von Neuem schockierten. "Das Ausmaß lässt sich selbst vor Ort kaum erfassen", berichtet Wilfried Braun, als Führer eines vom Katastrophenschutz gestellten Fahrzeuges mit dem Dossenheimer Trupp vor Ort. Der 52-Jährige war auch im Juni 1994 in Waibstadt im Einsatz, als dort und in weiteren Kommune der Region wie Meckesheim und Mauer eine Flutkatastrophe Schäden im dreistelligen Millionenbereich verursachte. "Was die Dimensionen angeht, war jetzt der Einsatz im Rheinland noch größer und eindrücklicher", so Braun.

Die sechs Dossenheimer Einsatzkräfte vor der Abfahrt ins Katastrophengebiet mit Kommandant Stefan Wieder (l.), Fachbereichsleiter Thomas Schiller und Bürgermeister David Faulhaber. Foto: zg

Gerade im Stadtteil Bachem des besonders stark betroffenen Bad Neuenahr-Ahrweiler bot sich ein Bild der Verwüstung. "Dort waren wir vielerorts die ersten Feuerwehrkräfte seit dem Hochwasser", berichtet Eck. Bisher wurde der Ort per Hubschrauber versorgt – entsprechend war der Redebedarf der Anwohner ...

Einfühlvermögen und ein offenes Ohr waren gefragt, aber auch Nervenstärke und Expertise. So befreiten die Dossenheimer und Walldorfer Feuerwehrleute eine Schule von Schlamm, öffneten diese mit der Bundeswehr und suchten mit der Polizei nach vermissten Personen. Sie bauten eine Notstromversorgung mit auf, arbeiteten fünf Straßenzüge ab und pumpten Wasser- und Schlammmassen aus Kellern.

Schlamm und Gerümpel entfernen: Diese Aufgaben nahmen auch beim Einsatz in der Stadt Sinzig viel Raum ein, ebenso die Versorgung der Anwohner mit Diesel für ihre Aggregate. "Die Zusammenarbeit mit den Dossenheimer Kameraden hat hervorragend geklappt", lobt Eck. Braun betont zudem das "große Gemeinschaftsgefühl", das trotz der ständigen Bewegung und Betriebsamkeit – die "Zeltstadt" am Nürburgring mit Tausenden Helfern schläft nie – entstand.

Bilder und Dankesbotschaften in der Heimat hängen für die Neckargemünder THW-Helfer. Foto: zg

Und während der Arbeitstag für die Einheiten draußen mit der Rückkehr ins Basislager gegen Mitternacht meist ein Ende fand, erleben die zunächst elf und nun noch sechs Einsatzkräfte des THW Neckargemünd dann ihre "zweite Hochphase", wie Ortsbeauftragter Michael Willenbacher berichtet. Die Logistik-Einheit – und damit die "Spezialität" des Ortsverbandes – versucht mit vielen anderen Kollegen aus dem ganzen Land all die Schäden zu reparieren, die tagtäglich bei den aufwendigen Einsätzen an den Arbeitsfahrzeugen und -maschinen der Tausenden Helfer entstehen. Und zwar möglichst über Nacht. "Das ist natürlich nervenaufreibend, vor allem wenn man die Ersatzteile nicht beikriegt", schildert Willenbacher das größte Problem für sein Team.

Das THW Neckargemünd reparierte einen Hydraulikschlauch am Räumgerät. Foto: zg

Der Ortsbeauftragte ist – bis auf zwei Tage Familienauszeit – seit zwei Wochen für das THW im Einsatz. Sein Team baute an der eigentlichen Formel 1-Rennstrecke zwei Reparaturstandorte auf, die es nun betreibt. Gabelstapler, Laster, Rettungswagen, aber auch Kleinmaterial wie Pumpen, Aggregate und Autoanhänger müssen wieder flott gemacht werden. Zwischendurch werden Unmengen an Kraftstoffen, Nutz- und Trinkwasser flugs dahingebracht, wo sie am dringendsten benötigt werden.

Am morgigen Samstag geht es zurück nach Hause an den Neckar. Die THW-Helfer dürfen sich freuen auf Erholung , ihr Bett – und rührende Botschaften: am Zaun der THW-Unterkunft in der Kurpfalzstraße warten "wunderschöne Kinderbilder und Texte von Erwachsenen, die sich für unseren Einsatz bedankten", wie THW-Mitglied Clemens Heck berichtet.