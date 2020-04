Sandhausen. (luw) Illegale Müllablagerungen im Gemeindewald zwischen dem Naturschutzgebiet Zugmantel-Bandholz und dem Diljemer Waldsee beschäftigen derzeit das Sandhäuser Ordnungsamt. Wohl auch angesichts der großen Menge an Unrat hat die Gemeinde nun eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise ausgesetzt, "die zur Ergreifung und Verurteilung des Täters führen", wie die Verwaltung mitteilt.

Ein Sofa, zerfetzte Matratzen, Teppiche, Elektromüll, Holzmöbel und allerlei weiterer Unrat sind demnach bereits vergangene Woche mitten im Wald entsorgt worden. Über mehrere Meter – in freier Natur – erstreckt sich dieser Berg an Abfall, der zum größten Teil wohl ein Fall für den Sperrmüll gewesen wäre.

"Wer macht denn so etwas?", fragt die Verwaltung. "Wälder verkommen zu Mülldeponien, wenn Müll in freier Wildbahn einfach abgeladen wird", sieht man sich im Rathaus offenbar gezwungen, an Selbstverständliches zu erinnern. Und weiter: "Dies schädigt die Tier- und Pflanzenwelt und im schlimmsten Fall dringen Schadstoffe ins Grundwasser ein." Nun bleiben das Einsammeln und die korrekte Entsorgung der Gegenstände an der Gemeinde hängen. "Der Bauhof wird nächste Woche die Entsorgung des Mülls vornehmen", erklärte Ordnungsamtsleiter Peter Schmitt gestern auf Anfrage der RNZ.

Nun hofft man auf Hinweise aus der Bevölkerung, um den oder die Täter zu finden. "Sachdienliche Hinweise" werden demnach im Rathaus unter Telefon 0 62 24 / 59 21 25 entgegengenommen.

Bereits Anfang der Woche hatte das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises Alarm geschlagen, weil nach Angaben der Behörde die illegale Entsorgung von Abfall in der Region seit einigen Wochen zugenommen habe. Demnach handelte es sich hier aber insbesondere um "Haus- und Reisemüll".