Region Heidelberg. (mgri) Am Montag, 3. September, beginnen in der Region gleich mehrere Baumaßnahmen. Die RNZ verschafft eine Übersicht.

Bammental/Neckargemünd: Nach dem Böschungsrutsch im Juni wird die B45 zwischen Bammental und Neckargemünd nun saniert. Von Montag bis Freitag, 3. bis 7. September, muss die Fahrbahn auf einer Länge von 50 Metern halbseitig gesperrt werden. Den Verkehr regelt dann jeweils von 8 bis 15.30 Uhr eine Baustellenampel.

Neckargemünd: Der Hollmuth-Tunnel muss von Montag bis Mittwoch, 3. bis 5. September, vom Dilsberg kommend halbseitig gesperrt werden. Grund sind Arbeiten der Stadtwerke am Zufahrtsbereich in den Tunnel. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

Neckargemünd-Dilsberg: Restauratorische Arbeiten am Torturm sind der Grund dafür, dass das Dilsberger Burgtor am Montag, 3. September, von 9 Uhr bis in den späten Nachmittag nicht von Fahrzeugen durchfahren werden kann. Fußgänger können das Tor dagegen weiterhin passieren.

Wiesenbach: Aufgrund von Kanalarbeiten wird die Poststraße von Montag bis Freitag, 3. bis 7. September, voll gesperrt. Die Sperrung tritt zwischen der Kreisstraße 4163 und bis hinter die Einmündung der Uhlandstraße in Kraft. Die Zufahrt für Anlieger bleibt frei, die Bushaltestelle "Poststraße" kann jedoch nicht bedient werden.