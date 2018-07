Leimen. (aham) Für den Titel hat es zwar nicht gereicht, dennoch ist Nadja Klausmann vollauf zufrieden. Die 28-Jährige ist bei der Europameisterschaft im Baumklettern Fünfte geworden. "Es lief ganz gut", sagt Klausmann, als die RNZ sie am Montag auf der Rückfahrt erreicht.

Die Heidelbergerin, die für den Leimener Betrieb "Der Baum Braun" als Baumpflegerin arbeitet, war übers Wochenende nach Frankreich gefahren, um sich bei Paris in fünf Disziplinen mit den besten Baumkletterern zu messen. Am Boden hatte sie übrigens einen ganzen Fanclub: Ihr Freund sowie drei Kollegen, von denen zwei noch ihre Partnerin mitgebracht hatten, feuerten sie an. "Die Stimmung war tip-top", schwärmt Klausmann.

Zwei Tage lang hatte die deutsche Vizemeisterin im Baumklettern ganz oben mitgemischt: In einer Disziplin, dem Werfen der Wurfschnur, setzte sie sich sogar an die Spitze der 13 Teilnehmerinnen, den Arbeitsparcours im Baum bewältigte sie mit der dritthöchsten Punktzahl.

Für die Teilnahme am Finale am dritten Wettkampftag hat es aber leider nicht gereicht. "In zwei anderen Disziplinen hatte ich jeweils einen Patzer", so die Wipfelstürmerin. Am Ende wurde eine Engländerin Europameisterin.