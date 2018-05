Von Elisabeth Hinz

Neckarsteinach. Jahrelang hat es gedauert, jetzt nimmt die neue Nutzung des rund 12.000 Quadratmeter großen städtischen Grundstücks im Schönauer Tal Gestalt an: Ein Investor hat das zwischen der Schönauer Straße im Norden, der Steinach im Süden und dem Sportgelände im Osten gelegene Areal gekauft. In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stellten Alessandro Stifani und Stefanie Peterburs - Ersterer ist Leiter der Projektentwicklung bei der Deutschen Reihenhaus AG - vor, wie die Firma sich die Bebauung des großen Grundstücks vorstellt. Es ging konkret um den Vorentwurf für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Allen Planungen lag zugrunde, hier kostengünstige Eigenheime vor allem für junge Familien entstehen zu lassen. Geplant sind 33 Reihenhäuser in zweieinhalbgeschossiger Bauweise und einer Wohnfläche zwischen 120 und 145 Quadratmetern. Garagen gibt es entlang der Grenzlinie zum Sportplatz. Als Orientierung wurden für ein Haus Kosten zwischen 280.000 und 300.000 Euro genannt.

Als glücklicher Umstand erwies sich, dass die Deutsche Reihenhaus AG grundsätzlich nur Häuser ohne Keller baut. Denn das Gelände im Schönauer Tal wurde vor vielen Jahren zwischen drei und fünf Meter aufgeschüttet und weist einen erhöhten CO2-Gehalt auf, der eine Unterkellerung verbietet.

Die Erschließung des Geländes soll über zwei Zufahrten von der Schönauer Straße erfolgen, die Einleitung des Niederschlagswassers in die Steinach wurde von der unteren Wasserbehörde bereits genehmigt. Auf Nachfrage von Stadtverordneten wurde eine Überflutung des Baugeländes durch die unmittelbar vorbeifließende Steinach ausgeschlossen.

In der anschließenden Diskussion äußerten einige Stadtverordnete neben der Freude über die Realisierung des Baugrundstückes aber auch erhebliche Irritationen: so zum Beispiel über die Größe des verkauften Geländes, bei dem die Zahlen zwischen 8000 und 12.000 Quadratmeter schwanken, und vor allem über die Aussage von Alessandro Stifani, dass die Deutsche Reihenhaus AG das Gelände von dem Investor, mit dem die Stadt den Kaufvertrag abgeschlossen hat, bereits wieder abgekauft habe.

Vor allem die Grünen-Stadtverordnete Silke Jooß war empört: "Die Stadt hat das Grundstück verschleudert", meinte sie. Dieses sei für ein "Spekulationsgeschäft" benutzt worden. Da sowohl Bürgermeister Herold Pfeifer als auch der Erste Stadtrat Wolfgang Sponer in der Sitzung nicht anwesend waren, versprach Stadtverordnetenvorsteherin Eva Schückler "die Angelegenheit zu klären". Insgesamt hatte Silke Jooß so viele Einwände und Vorbehalte an den Bebauungsplan, dass der SPD-Stadtverordnete Ralf Kern den Verdacht äußerte, dass die Grünen - genau wie schon beim Bebauungsplan "Östlich der Galgenhohl" - jede Weiterentwicklung Neckarsteinachs verhindern wollten. Schließlich wurde der Vorentwurf bei zwei Nein-Stimmen der Grünen genehmigt.