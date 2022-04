Bammental/Neckargemünd. (cm) Nach fast vier Jahren Leerstand leben wieder Flüchtlinge in den Containern in der zwischen Bammental und Neckargemünd gelegenen Siedlung Kriegsmühle an der Bundesstraße B 45. Dies bestätigte Ralph Adameit, Sprecher des Landratsamtes des Rhein-Neckar-Kreises, auf RNZ-Anfrage: "Die Gemeinschaftsunterkunft Bammental wurde zwischenzeitlich belegt."

Dass die Unterkunft durch den Zustrom von Flüchtlingen aus der Ukraine wieder gebraucht wird und reaktiviert werden könnte, hatte sich abgezeichnet. Denn der Landkreis benötigt bereits genutzte Kapazitäten verstärkt für die Ukraine-Flüchtlinge. Das Landratsamt hatte schon Anfang März untersucht, inwieweit Zusammenlegungen beziehungsweise Verlegungen von anderen Unterkünften im Rhein-Neckar-Kreis zum Beispiel in die Kriegsmühle möglich sind. Das Ziel: In anderen Unterkünften sollen dadurch Räumlichkeiten für Familien frei werden. Denn die Container sind nicht für die Unterbringung von Familien geeignet.

Nun wurden laut Adameit 31 Männer in den Containern untergebracht. Ihre Nationalitäten sind unter anderem Afghanistan, Iran, Syrien, Nigeria und Marokko. Die Containeranlage mit 75 Plätzen war in der Flüchtlingskrise vor sieben Jahren entstanden und ab August 2016 bis Mitte September 2018 belegt. Die letzten dort untergebrachten Flüchtlinge waren im Zuge der Anschlussunterbringung in die Obhut der Kommunen übergeben worden. Die Container wurden vom Rhein-Neckar-Kreis nicht abgegeben, sondern als sogenannte "Rückfallebene" beibehalten. Mit diesem "Rückfall" waren seinerzeit die nicht vorhersehbaren Flüchtlingszugänge aus den Landesaufnahmeeinrichtungen gemeint. Laut Landratsamt befindet sich die Anlage noch immer in einem guten Zustand. Die Unterkunft sei betreut worden, es seien unter anderem regelmäßig Rohre gespült und es sei gelüftet sowie geheizt worden.