Bammental/Leimen. (pol/rl) Zu einem Unfall kam es auf der Landesstraße L600 zwischen Gaiberg und Leimen am frühen Montagmorgen. Das meldete die Polizei. Da es für den Unfall bisher keine Zeugen gibt, basiert die Darstellung auf den Spuren, die die Polizei vor Ort bisher gesichert hat.

Der Citroen Saxo war in Richtung Leimen-Zentrum unterwegs, als er in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Danach brach das Fahrzeug aus, stellte sich quer, krachte in die Böschung, beschädigte Leitpfosten und riss Verkehrszeichen aus der Verankerung. Der Wagen soll sich mindestens einmal überschlagen haben und sei dann total beschädigt am Straßenrand liegen geblieben.

Zeugen, die gegen 2.30 Uhr an der Unfallstelle vorbeikamen, alarmierten die Polizei. Der Fahrer war nicht mehr da. Das Kennzeichen des Citroen hatte eine LU-Zulassung, war aber für einen Peugeot 207 ausgegeben worden.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch unter der 06222/57090 in Verbindung zu setzen.