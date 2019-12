Bammental. (pol/mare) Erneut sind Unbekannte am Freitag in die Elsenztalschule am Herbert-Echner-Platz eingedrungen. Schon einen Tag vorher, am zweiten Weihnachtsfeiertag, war dort eingebrochen worden, wie die Polizei mitteilt.

Die Eindringlinge kamen gegen 17 Uhr. Was sie dort wollten, ist derzeit noch unbekannt. Ob etwas gestohlen wurde oder ein Schaden entstand, ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs, gegebenenfalls auch wegen des Verdachts des Einbruchs, sind aufgenommen.

Zeugen können sich unter Telefon 06223/92540 melden.