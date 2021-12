Bammental. (bmi) Industriestraße. Das klingt im ersten Moment vor allem nach Gewerbe und Lkw-Fahrten und eher weniger nach Radverkehr und Schülern. Im Bammentaler Fall trifft jedoch beides zu und aufeinander. Das birgt naturgemäß Gefahrenpotenzial. Und dieses wollen die örtlichen Grünen weiter entschärfen, wie aus einem Antrag in öffentlicher Sitzung des Gemeinderats hervorging.

Der lautet wie folgt: "Der Gemeinderat beschließt, die bestehende Lücke im Radschutzstreifen auf der Industriestraße Richtung Mauer zu schließen". Dieser Schutzstreifen war eine Reaktion auf einen schweren Unfall im März 2016: Ein damals 13-jähriges Mädchen war auf dem Nachhauseweg gestürzt und vom Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagens überrollt worden. Sie erlitt dabei mehrere Knochenbrüche. Wenig später wurde das Anlegen eines Radschutzstreifens vom Gemeinderat auf den Weg gebracht und im Frühjahr 2017 beidseitig umgesetzt. Er darf von Auto- und Lasterfahrern zum Rangieren und für den Ausweichverkehr überfahren werden. Parken ist darauf dagegen nicht erlaubt, was in der Vergangenheit von vielen Fahrzeugführern missachtet und von Bürgern immer wieder dokumentiert wie kritisiert wird.

Der Schutzstreifen hat aber indes ein weiteres Manko. Er endet rund 100 Meter vor dem Ende der Industriestraße und dem Übergang zum Feldweg in Richtung Mauer etwa auf Höhe des Brünnlegrabens. Die Strecke ist und bleibt zentrale Verbindung und der kürzeste Weg für den Rad-Pendlerverkehr aus Richtung Mauer, vor allem für viele Schüler des Bammentaler Gymnasiums.

Daher wollen die Grünen nun den Lückenschluss. "Durch das inzwischen deutlich verstärkte Verkehrsaufkommen im hinteren Bereich der Industriestraße" etwa durch den neu entstandenen Garagenpark und die Erweiterung der Espressomaschinenhersteller Profitec und ECM bestehe ein erhöhtes Gefährdungspotenzial, heißt es im Antrag.

Die Grünen sehen die Gemeinde in der "Verantwortung, alle Präventivmaßnahmen zu ergreifen, um das Unfallrisiko zu reduzieren" und verweisen auf eine Aussage der Verwaltung aus der Septembersitzung: ein Radschutzstreifen in der Industriestraße liege im Befugnis-Bereich der Gemeinde. "Das ist so nicht korrekt. Alle verkehrsrechtliche Maßnahmen müssen vom Rhein-Neckar-Kreis angeordnet werden, angeordnet, aber wir können die Anfrage gerne weitergeben", stellte Bürgermeister Holger Karl klar.