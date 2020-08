Bammental. (agdo) Familie Hickel war fast sprachlos. "Das gibt es doch gar nicht!" und "Na so was!" waren ihre ersten Reaktionen. Und auch die zwei Kinder Luca und Lia waren sichtlich überrascht. Am Samstagnachmittag wurde im Bammentaler Waldschwimmbad der 50.000. Besucher geehrt, genau genommen waren es drei Überraschungen: "Erwischt" hatte es den 49.999., den 50.000. und den 50.001. Besucher. Das Wetter war perfekt, das Thermometer zeigte sonnige 28 Grad – somit bestes Freibadwetter.

"Normalerweise ehren wir immer den 80.000. Besucher", erzählte Schwimmmeister Carsten Kresser. Aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen späteren Öffnung des Freibades habe man die Ehrung aber um 30.000 Besucher vorverlegt. Normalerweise hätte das Freibad am 9. Mai die Pforten geöffnet, erst Anfang Juni habe man grünes Licht für die Öffnung unter Corona-Bedingungen bekommen, so Kresser. Mitte Juni wurde das Freibad geöffnet. Jetzt, zwei Monate später, schritt der 50.000. Besucher durch die Pforte.

Es waren Katrin und Florian Hickel aus Wiesenbach mit ihren Kindern Luca und Lia. Sie staunten nicht schlecht, als Schwimmmeister Kresser ihnen entgegenkam und gratulierte. Im ersten Moment wussten sie gar nicht, was da gerade so passiert und konnten es kaum fassen. Als 49.999. Besucher schritt Florian Hickel ins Waldschwimmbad, seine Frau Katrin knackte dann die 50.000er-Grenze. Als 50.001. Besucherin betrat kurz danach die junge Britta Zimmermann aus Bammental das Freibad – und auch sie kam aus dem Staunen nicht heraus.

Per Mikrofon wurden die Gewinner verkündet und bekamen von den restlichen Badegästen Applaus. Bürgermeisterstellvertreter Wilhelm Müller gratulierte im Namen der Gemeinde. Auch der DLRG-Vorsitzende und Landtagsabgeordnete Albrecht Schütte war vor Ort.

Für Familie Hickel gab es eine Jahreskarte für die kommende Freibadsaison, eine Flasche Sekt, einen Blumenstrauß und ein Puzzle, das auch Britta Zimmermann erhielt. "Mein Mann und ich kommen von Kindesbeinen an ins Waldschwimmbad ", erzählte Katrin Hickel. Die Familie stammt aus Mauer und Bammental. Sehr oft waren die Hickels in den vergangenen Wochen im Waldschwimmbad. "Wir haben beide hier schwimmen gelernt und auch unsere Kinder lernen hier schwimmen", erzählte Katrin Hickel. Gewonnen hatte die Familie noch nie etwas, es war ihr erster Gewinn überhaupt. Auch die 50.001. Besucherin, Britta Zimmermann, verbringt fast jeden Tag im Waldschwimmbad und freute sich über den kleinen Gewinn sehr.

"Die Saison ist trotz der Pandemie gut angelaufen", berichtete Schwimmmeister Kresser. Drei Zeitblöcke pro Tag stehen immer jeweils 600 Badegästen nach einer Anmeldung im Internet zur Verfügung. Und auch die Gewinner "stürzten" sich nach der kleinen Feierstunde dann in die Fluten des Bammentaler Freibades.