Von Christoph Moll

Bammental. "Der von ihnen gewünschte Teilnehmer ist zur Zeit nicht erreichbar. Bitte versuchen sie es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal." Diese automatische Ansage hören derzeit alle, die bestimmte Telefonnummern in Bammental anwählen. Denn in der Elsenztalgemeinde gibt es bereits seit einigen Wochen eine großflächige Störung des Telekomnetzes, die offenbar zuletzt eher größer als kleiner wurde. Ein Telekom-Kunde berichtete der RNZ, dass insgesamt über 100 Anschlüsse betroffen seien. Wie viele es genau sind, kann oder will die Telekom auf RNZ-Anfrage nicht verraten.

"In eines unserer Kabel ist Wasser eingedrungen", erklärt jedoch Telekom-Sprecher Nico Göricke. "Dadurch wurde das Kabel beschädigt." Dieses befinde sich entlang der Industriestraße und der Wiesenbacher Straße. Eine Firma sei im Auftrag der Telekom vor Ort, um alle notwendigen Reparaturarbeiten durchzuführen.

Die ersten Probleme tauchten offenbar noch im vergangenen Jahr auf, denn die "Entstörungsarbeiten" laufen bereits seit Ende Dezember. "Das defekte Kabel wurde bereits getauscht", so Göricke. "Als Nächstes werden die Montagearbeiten durchgeführt."

Leider seien solche Entstörungen immer sehr aufwendig. "Zuerst muss der Kabelfehler gefunden und möglichst punktgenau eingemessen werden", erklärt der Telekom-Sprecher. "Daran schließen sich umfangreiche Tiefbauarbeiten an." Hierfür seien verkehrsrechtliche Genehmigungen erforderlich, die eingeholt werden müssen – zum Beispiel für Tiefbau und Absperrung. Im Anschluss werde die Fehlerstelle freigegraben und die Instandsetzung vorgenommen.

"Im vorliegenden Störungsfall konnte aber nicht sofort gegraben werden, da am Störungsort aufgrund einer Umleitung der gesamte Verkehr entlangführte", so Göricke. Gemeint ist damit wohl die Vollsperrung des Krähbuckels Ende des vergangenen Jahres, wegen der der komplette Verkehr von der Bundesstraße B45 durch die Industriestraße und die Wiesenbacher Straße geleitet wurde. "Eine Sperrung, damit die Kollegen sicher arbeiten konnten, war daher nicht sofort möglich", so der Sprecher.

Voraussichtlich in dieser Woche erfolgt laut Telekom die Montage des neuen Kabels. Dieses werde auf beiden Seiten "gespleißt", was bedeutet, dass mehrere Hundert Kupferadern miteinander verknüpft werden. "Das macht keine Maschine, sondern ist noch Handarbeit", so der Sprecher. "Sind diese Arbeiten abgeschlossen, werden alle Anschlüsse einzeln hochgefahren." Bis wann der Schaden ganz behoben sein wird und alle Kunden wieder am Netz sind, sei unklar.

Ein Telekom-Kunde, der auf dem Heldenberg mehrere 100 Meter entfernt von dem gestörten Kabel wohnt, berichtete, dass bei ihm erst in der vergangenen Woche Telefon und Internet ausgefallen seien. "Der Tiefbau vor Ort ist sehr schwierig", erklärt Göricke dazu. "Das Wasser im Kabel zieht sich mit der Zeit weiter ins Kabel, dadurch können immer mehr Anschlüsse ausfallen." Zudem sei in der vergangenen Woche am Kabel gearbeitet worden. "Hierbei wurde eine weitere beschädigte Kabelmuffe gefunden", so Göricke. "Das könnte der Grund sein, dass noch weitere Kunden betroffen sind."