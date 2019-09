Bammental. (pol/rl) Zu einem kuriosen Unfall kam es am Samstagabend auf einem Feldweg im Bereich Ammelwiesenhof. Gegen 19.20 Uhr soll ein Opel mit mehreren Jugendlichen ohne Kennzeichen über die Feldwege gerast sein. Das beobachtete ein Landwirt, der die Polizei verständigte. Plötzlich kam der Wagen von einem Feldweg ab und stürzte in den Bachlauf.

Die Jugendlichen "baten" nun den Landwirt, den Opel mit seinem Traktor aus dem Bach zu ziehen. Der Landwirt weigerte sich und sagte den Jugendlichen, dass er bereits die Polizei gerufen habe. Daraufhin liefen sie weg.

Als die Polizei eintraf, wiesen sie den Landwirt an, den Opel aus dem Bach zu ziehen. Der Wagen wurde danach von einem Abschleppunternehmen abtransportiert. Nennenswerter Schaden entstand nicht.

Der Landwirt konnte die Jugendlichen nicht näher beschreiben: Eine davon soll ein Mädchen gewesen sein, die grüne Hotpants getragen hatte. Die Polizei fand später heraus, dass das Auto wenige Tage vor dem Unfall an einen Bammentaler verkauft wurde. Bisher trafen die Beamten den Mann jedoch noch nicht an seiner Adresse an oder konnten ihn erreichen.

Info: Die Polizei sucht Zeugen, die den Opel ohne Kennzeichen am Samstagabend gegen 19.20 Uhr gesehen haben. Hinweise auf den Wagen und die Gruppe Jugendlicher bitte an die 06223/9254-0.