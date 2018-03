Bammental. (pol/mare) Und wieder mal die Eisenbahnbrücke: Mit der Höhe des Bauwerks hat sich am Montagmorgen ein 36-jähriger Lkw-Fahrer verschätzt.

Gegen 6.30 Uhr war das Müllfahrzeug auf der Hauptstraße in Richtung Wiesenbacher Straße unterwegs. Dabei unterschätzte der Fahrer offenbar die Höhe seines Fahrzeuges und blieb an der Eisenbahnbrücke in Höhe der Lilienstraße hängen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 48-jähriger Beifahrer wurden bei dem Aufprall verletzt. Den 48-Jährigen hat es nach Angaben der Beamten offenbar schwerer erwischt und noch nicht näher bekannte Kopfverletzungen erlitten. Der Mann war offenbar nicht angeschnallt gewesen.

Nach derzeitigem Stand dürfte ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden sein. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt. "Das kommt hier immer wieder vor", sagte Polizeisprecher Norbert Schätzle. "Eigentlich sollte jeder Fahrer auf seiner Tour wissen, wie hoch das Fahrzeug und die Brücken sind."

Statiker waren bereits vor Ort und gaben nach Prüfung und kurzfristiger Sperrung den Bahnverkehr wieder frei. Die Brücke hat den Aufprall offenbar ohne größere Schäden überstanden.

Die Hauptstraße war zwischen Waldstraße und Wiesenbacher Straße während der Bergung in beide Richtungen gesperrt. Seit 9.20 Uhr ist sie wieder frei.

Update: 12. Februar 2018, 12.43 Uhr