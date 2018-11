Bammental. (pol/van) Ein zu hoher Lastwagen hat sich am Donnerstagmorgen gegen 8 Uhr in der Unterführung der S-Bahn-Strecke in der Hauptstraße festgefahren. Das berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 29-jährige Fahrer einer Mercedes-Benz-Zugmaschine trotz der zugelassenen Durchfahrtshöhe von 3,10 Metern durch die Unterführung und blieb an der Einfahrt hängen.

Das Fahrzeug konnte geborgen werden, der S-Bahn-Betrieb wurde allerdings zeitweise eingestellt. Es kam zu Einschränkungen im Betrieb.

Am Lastwagen entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro, an der Brücke hielten sich die Beschädigungen in Grenzen.

Update: 15. November, 9.57 Uhr