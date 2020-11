Bammental. (pol/kaf) Wie die Polizei mitteilt, wurde der seit Mitte Februar 2019 vermisste 79-Jährige am Freitagabend tot in einem Waldgebiet im Neckar-Odenwald-Kreis aufgefunden. Laut der Mitteilung gibt es keine Hinweise auf Gewalteinwirkung oder sonstiges Fremdverschulden.

Update: Freitag, 6. November 2020, 08.59 Uhr

Die Polizei hat im Fall von Gerald E. kaum noch Hoffnung

Bammental. (cm) Der Fall "Gerald E." bleibt womöglich für immer ungeklärt. "Wir haben keine heiße Spur, obwohl wir alle möglichen Hinwendungsorte abgeklärt haben", sagt Polizeisprecher Norbert Schätzle auf RNZ-Anfrage. "Die Suche ist eingestellt." Seit Mitte Februar dieses Jahres wird der 79-Jährige aus Bammental vermisst. Zunächst waren zwar einige Hinweise zum Aufenthaltsort bei der Polizei eingegangen, doch diese brachten nicht den Erfolg.

Nach den Ermittlungen der Polizei bestand zuletzt am Sonntag, 17. Februar, gegen 12.30 Uhr telefonischer Kontakt zu dem Mann. In der Vergangenheit hat sich der 79-Jährige nach Angaben der Polizei häufiger im Schwarzwald im Bereich Feldberg, Höllental und Freiburg, in Garmisch-Partenkirchen in Bayern und in der Pfalz im Bereich Neustadt an der Weinstraße aufgehalten. Dabei war er stets mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Zuletzt soll Gerald E. in Neckargerach gewesen sein.