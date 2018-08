So schlimm wie am 4. Juli war es gestern nicht: Damals stand das Wasser nach einem Starkregen in der Unterführung kniehoch. Foto: Priebe

Von Christoph Moll und Benjamin Miltner

Bammental. Immer, wenn es am Himmel dunkel wird, sind Timo Winkelbauer und seine Kameraden von der Feuerwehr in Habachtstellung. Bei fast jedem stärkeren Regen können sie davon ausgehen, dass dann wieder die Unterführung beim Rewe-Markt unter Wasser steht. Das Unwetter am gestrigen Donnerstag lief in Bammental glimpflich ab, aber in den vergangenen drei Jahren musste die Wehr acht Mal anrücken. Es ist ein Ärgernis. "Es kann nicht sein, dass jedes Mal der Verkehr in Bammental zusammenbricht und Ehrenamtliche dort eingreifen müssen!", sagt Feuerwehrchef Winkelbauer. Die Einsätze seien absolut vermeidbar und würden zu Unmut bei den Feuerwehrleuten führen. "Das Problem ist sicher technisch zu lösen", so Winkelbauer.

Doch wo liegt überhaupt das Problem? Allein diese Frage ist schon schwierig zu beantworten. Die Unterführung ist Teil der Kreisstraße 4160, zuständig ist also das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises in Heidelberg. Da die Unterführung tiefer als die Kanalisation liegt, sorgt hier eine Hebeanlage dafür, dass das Wasser abgeleitet wird. Oder besser: Sie sollte dafür sorgen.

Die Kreisstraße wird bald saniert, doch die Hebeanlage bleibt unangetastet. Denn das Landratsamt sieht ein anderes Problem: "Die Einlaufschächte für das Regenwasser sind bei dieser Unterführung für normale Niederschläge dimensioniert", erklärt Behördensprecherin Silke Hartmann auf RNZ-Anfrage. "Bei Starkregen, der in der jüngsten Vergangenheit des Öfteren vorkam, wurden die Schächte unter anderem durch Blätter, kleine Äste oder Erde stark verschmutzt." Dies habe zur Verstopfung dieser Schächte geführt, sodass der Ablauf nur noch in geringem Maße gewährleistet war. Das Straßenbauamt im Landratsamt sei "in enger Abstimmung mit der Feuerwehr vor Ort dabei, Abhilfe zu schaffen". Kurzfristig sei dies durch das Reinigen der Schächte möglich.

Hier widerspricht Feuerwehrkommandant Winkelbauer: Der Bauhof der Gemeinde achte darauf, dass die Einläufe nicht verstopfen und bei einer Überflutung ziehe man immer sofort die Körbe, die Blätter und Äste auffangen sollen. "Aber das Wasser läuft trotzdem nicht ab", berichtet Winkelbauer. Der Kommandant vermutet, dass die Anlage bei einer Überlastung in die Knie geht und komplett ausfällt. Bei der jüngsten Überflutung im Juli musste die Feuerwehr die Unterführung leerpumpen.

Apropos Pumpen: Normalerweise sorgen zwei davon dafür, dass das Wasser in der Unterführung schnell abfließt, wenn der Regen vorbei ist. Normalerweise. Aktuell ist jedoch eine der beiden Pumpen defekt. Dies bestätigt Bammentals Bauamtsleiter Oliver Busch auf RNZ-Nachfrage. Er verweist auf entsprechende Aussagen des Straßenbauamts gegenüber der Gemeinde.

Für Busch ist klar: Die kaputte Pumpe ist der Grund, warum bei der jüngsten Überflutung das Wasser ungewohnt lange in der Unterführung stand. Anfang Juli war ein kurzes, aber sehr heftiges Gewitter über Bammental niedergegangen. "Dass bei so starken Niederschlägen die Unterführung vollläuft, ist normal und nicht zu verhindern", sagt auch Oliver Busch. "Dass es aber nach dem Schauer über eine Stunde dauert, bis das Wasser abläuft - das hatten wir noch nie."

Beide Pumpen "schaffen" je 110 Liter pro Sekunde. Funktioniert aber wie derzeit nur eine Pumpe, "kann es schon bei normalen Regenfällen zu Problemen kommen", so Busch. Er hofft daher auf die Reparatur der Pumpe oder einen Austausch durch Exemplare mit höherer Leistung.

Solch eine "kleine Lösung" sieht das Landratsamt hingegen nicht: "Dauerhafte Abhilfe könnte man nur schaffen, indem die komplette Entwässerungsanlage umgebaut wird", so Behördensprecherin Hartmann. Die Grundwasserwanne stammt aus dem Jahr 1976, die Pumpen sind von 1973 und 1975 - eine davon wurde im Jahr 2009 erneuert. Es seien neue Leitungen, Pumpen und Schächte nötig. "Hierfür müssten Planungen in Auftrag gegeben werden, die die neuen Dimensionen der Niederschläge und das Fassungsvermögen - auch bei Starkregen - berechnen", so Hartmann. "Die komplette Entwässerungsanlage müsste daraufhin neu geplant und Pumpen für Normal- und Spitzenlast installiert werden." Die Kosten seien abhängig von der Planung, daher könne man aktuell keine Aussage treffen.