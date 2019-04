Bammental. (cm) Die Waldbrandgefahr ist derzeit auch in der Region besonders hoch. Wie schnell es zu einem Feuer kommen kann, wurde am Samstag in Bammental deutlich. Dort ist auf dem Waldfriedhof ein Flächenbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr wurde gegen 13 Uhr alarmiert, da sich auf dem Friedhof eine größere Fläche entzündet hatte. Leichter Wind begünstigte wohl die Ausbreitung der Flammen. "Durch das umsichtige Handeln einer Passantin, die erste Löschversuche mit einer Gießkanne unternommen hatte, konnte eine größere Ausbreitung verhindert werden", teilte die Wehr mit. Dank dieser Vorarbeit hatten die Einsatzkräfte leichtes Spiel und konnten den Brand löschen.

Wie ein Sprecher der Polizei auf RNZ-Anfrage sagte, brannten auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern ein Gebüsch, eine Grünfläche, ein Baumstamm und die Bepflanzung eines Grabes, das in Mitleidenschaft gezogen wurde. Hier war auch die Ursache des Brandes zu suchen. Nach Angaben der Polizei hatte eine umgefallene Kerze das Feuer ausgelöst. Wie es dazu kam, ist unklar. Die Polizei hat keinen konkreten Verdacht und sieht einen "Brand ohne strafbare Handlung", so der Sprecher. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 2500 Euro.