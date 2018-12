Bammental. (cm). Kein Anschluss unter dieser Nummer: Diese oder andere Fehlermeldungen hörten jene, die in der vergangenen Woche bei bestimmten Telefonanschlüssen in Bammental anriefen. Rund eine Woche lang waren etwa 50 Telekom-Kunden in Bammental ohne Telefon und Internet, wie Telekom-Sprecher Dirk Wende auf Anfrage der RNZ mitteilte. Begonnen hatte die Störung Anfang des Monats. Die betroffenen Haushalte lagen nach RNZ-Informationen auf dem Heldenberg im Bereich der Johann-Sebastian-Bach-Straße. Die Ursache war laut Telekom "eindringende Feuchtigkeit in ein Hauptkabel". Dadurch waren Telefon, Internet und TV-Angebot der Telekom der Haushalte beeinträchtigt.

Kunden beklagten gegenüber der RNZ "widersprüchliche Informationen" der Telekom und bedauerten, dass die Behebung der Störung so lange dauerte. Die Störung wurde laut Telekom am Samstag endgültig behoben. "Sollten vereinzelt Kunden trotz der Behebung noch Schwierigkeiten mit ihrem Anschluss haben, bitten wir diese, eine Störung über unseren Kundenservice zu melden, dem wir dann gezielt nachgehen können", so Unternehmenssprecher Wende. "Wir bitten unsere Kunden, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen - allerdings lassen sich witterungsbedingte Störungen dieser Art leider nie ausschließen."