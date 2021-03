Bammental. (nah) Die Gemeinde Bammental ist mit Nachdruck dabei, die neue Kindertagesstätte im Sportzentrum neben dem Gelände des FC Victoria in der Schwimmbadstraße schnellstmöglich an den Start zu bringen. Derzeit läuft noch der Innenausbau im neuen Gebäude, der noch im Laufe des Frühjahrs zum Abschluss gebracht werden soll. Als Betreiber für die Kindertagesstätte wurde die SRH Schulen GmbH aus Neckargemünd mit ins Boot geholt. Nun hatte sich der Verwaltungsausschuss des Gemeinderats mit den vertraglichen Details über den Betrieb und die Förderung einer Kindertagesstätte sowie über den Abschluss eines Mietvertrags auseinanderzusetzen. Die Betriebskosten für den Kindergarten verbleiben bei der Gemeinde.

Die Verwaltung hatte die vertraglichen Details vorbereitet, die die Rechnungsamtsleiterin Eva-Maria Rother vorstellte. Erfahrung hat die Gemeinde bereits in der Kooperation mit dem Verein Kinderreich gesammelt, die die zum Familienzentrum gehörenden Kita-Gruppen betreuen. Die neue Einrichtung soll von nicht-behinderten und behinderten Kindern gemeinsam besucht werden können. Als Grundlage der Planung sind drei Krippengruppen (U3) zu je maximal zehn Plätzen und drei Kindergartengruppen (Ü3) zu je maximal 20 Plätzen vereinbart. Der Schulkindergarten soll dabei in freier Trägerschaft stehen.

Wesentlicher Knackpunkt in der vertraglichen Gestaltung sei die Liquidität gewesen, war von Rother-Arras zu hören. Nach dem zu schließenden Vertrag erklärt sich die Gemeinde Bammental bereit, der SRH für die Zeit der Inbetriebnahme bis zum 31. August 2023 einen monatlichen Abschlag von 80.000 Euro zur Verfügung zu stellen. Damit hat die Gemeinde bis zu dem genannten Termin also eine Vollfinanzierung zugesagt.

Denn zunächst sind Unwägbarkeiten einzuberechnen, die die Fragen "wie wird die Kindertagesstätte angenommen" und "gelingt es einen Schulkindergarten einzurichten" aufzeigen. Außerdem sind im Vertrag Festlegungen getroffen, wie und zu welchem Zeitpunkt abzurechnen ist.

In dieser Zusage ist auch beinhaltet, dass sich die Gemeinde verpflichtet, eine zu ihren Lasten verbliebene etwaige Differenz aus Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben zu erstatten. Als Einnahmen werden dabei alle vereinbarten Elterngeldern und Spenden angesehen.

In der Diskussion zeigte sich, dass allen Fraktionen wichtig ist, dass in der neuen Kindertagesstätte keine abweichenden Gebühren erhoben werden im Vergleich zu denjenigen in den bereits bestehenden Kindertageseinrichtungen. Albrecht Schütte (CDU/BV) und Ulf Höppner (Grünen) äußerten sich in diesem Sinne. Franz Buscholl (Pro Bammental) fragte nach den Kosten für die Kindergarten-Ausstattung, wobei er wegen der Inklusion mit höheren Ausgaben rechnete. Bürgermeister Holger Karl bezifferte diese mit einem Betrag zwischen 5000 und 20.000 Euro pro Gruppe. Mit diesem Thema würde man sich noch einmal bei der Vorstellung des Konzepts beschäftigen.

Buscholl sprach die verkehrliche Situation um die neue Kindertagesstätte und die Verkehrssicherheit bei an- und abfahrenden Eltern an. Anette Rehfuss (Grüne) war die Fahrradanbindung der neuen Einrichtung wichtig. Friedbert Ohlheiser (CDU/BV) regte an, das Gelände des FC Victoria zur Nutzung durch die Kindertagesstätte einzubeziehen. Bürgermeister Holger Karl wollte all diese Anregungen zu einem späteren Zeitpunkt besprechen und sagte: "Wir wollen die Kinder erst einmal in die Kindertagesstätte einziehen lassen. Alles andere sind Themen, mit denen wir sowieso nochmals in den Gemeinderat kommen."

An den Gemeinderat erging die Empfehlung, den Verträgen mit den SRH Schulen über den Betrieb und die Miete zu zustimmen.