Von Christoph Moll

Bammental. Eigentlich würde sich Dominik Möritz derzeit um die Instandhaltung der Fahrzeuge im ABC-Abwehrbataillon der Bundeswehr in Bruchsal kümmern. Ja, eigentlich, wenn gerade keine Corona-Pandemie wäre. Seit der vergangenen Woche hat der Soldat einen neuen Einsatzort: das Anna-Scherer-Haus in Bammental. Im Rahmen des Einsatzes "Helfende Hände" führt er dort Corona-Schnelltests bei Mitarbeitern und Besuchern des Pflegeheims durch (siehe auch "Hintergrund"). Das hat sich schon herumgesprochen. Beim RNZ-Besuch fragt eine Besucherin beim Anblick der Uniform: "Machen Sie die Schnelltests?"

Hintergrund > Soldaten der Bundeswehr sind in zahlreichen Pflegeheimen der Region im Einsatz und führen Corona-Schnelltests für Mitarbeiter und Bewohner durch. Der Vorschlag hierzu kam von der Bundesregierung beziehungsweise der Landesregierung, berichtet Ralph Adameit, Sprecher des [+] Lesen Sie mehr > Soldaten der Bundeswehr sind in zahlreichen Pflegeheimen der Region im Einsatz und führen Corona-Schnelltests für Mitarbeiter und Bewohner durch. Der Vorschlag hierzu kam von der Bundesregierung beziehungsweise der Landesregierung, berichtet Ralph Adameit, Sprecher des Rhein-Neckar-Kreises. Am 25. Januar habe Landrat Stefan Dallinger den Hilfeleistungsantrag für insgesamt 43 Soldaten zur Unterstützung im gesamten Rhein-Neckar-Kreis unterschrieben. Diese seien in 35 stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen im Rhein-Neckar-Kreis im Einsatz. Im Heidelberger Stadtgebiet sind nach Angaben der Bundeswehr zwölf Soldaten in Pflegeheimen aktiv. Ziel ist es, dass deren Bewohner besser vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden. Getestet werden auch "externe Personen" wie Seelsorger, Handwerker und Physiotherapeuten. Nach der aktuellen Corona-Verordnung ist der Zutritt von Besuchern und externen Personen zu stationären Einrichtungen für Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf nur nach vorherigem negativem Antigentest und mit FFP2-Maske zulässig. Das Personal muss drei Mal in der Woche getestet werden. (cm)

Erst wenige Tage zuvor hat Dominik Möritz erfahren, dass er in Bammental eingesetzt wird. Zusammen mit weiteren Soldaten aus Bruchsal wurde der 24-Jährige beim Landratsamt in Heidelberg von einem Arzt geschult. Nun führt er montags bis freitags sowie sonntags immer von 10 bis 16 Uhr zwischen 20 und 30 Schnelltests durch – samstags übernimmt dies ein ehrenamtlicher Helfer. Vormittags kommen eher Mitarbeiter vorbei, nachmittags dann Besucher.

"Am Anfang waren alle überrascht, dass ein Soldat hier ist", berichtet der Stabsgefreite. "Doch die Reaktionen waren sehr positiv, ich wurde hier gut aufgenommen." Die Durchführung der Tests sei nicht kompliziert, berichtet Möritz. "Wichtig ist, dass man auf jeden Menschen eingeht", erklärt er. "Manche wollen lieber einen Abstrich im Rachen, andere lieber durch die Nase." Beides funktioniert mit den Tests. Die Ergebnisse waren bisher durchweg negativ. "Die Mitarbeiter sind sehr vorsichtig", lobt Möritz, der die Tätigkeit als angenehme Abwechslung empfindet. Untergebracht ist er derzeit in einem Heidelberger Hotel, um lange Fahrzeiten zu vermeiden, mittags erhält er eine warme Mahlzeit im Seniorenheim.

Insgesamt sind derzeit 183 der 640 Soldaten des ABC-Abwehrbataillons in Bruchsal im "Corona-Einsatz", wie Presseoffizier Peter Gräfe berichtet. Diese beschäftigen sich sonst mit der Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen. Nicht alle sind nun in Pflegeheimen aktiv. Geholfen wird auch in den Gesundheitsämtern und Impfzentren. "Wir unterstützen so gut wir können", berichtet Gräfe.

Kommt den Soldaten dabei ihre Ausbildung zugute? "Die Kollegen können mit Stäbchen umgehen, weil sie auch Proben nehmen müssen", erklärt Karl-Georg Billmaier vom Landeskommando der Bundeswehr in Stuttgart. "Und in gewisser Weise handelt es sich ja auch um einen biologischen Krieg." Billmaier koordiniert als Disponent den Einsatz im Rhein-Neckar-Kreis.

"Der Hilferuf kam kurzfristig", erzählt er. "Wir waren aber schon darauf vorbereitet." Die Heime wurden gefragt, ob sie Unterstützung benötigen. "Es ist gelungen, den Bedarf zu decken", verrät er. Aber nicht in allen Heimen kämen Soldaten zum Einsatz. In einigen Einrichtungen würden Ehrenamtliche testen. "Der Einsatz lief gut an", berichtet Billmaier. "Die Menschen sind froh und glücklich, dass wir da sind." Eigentlich sollte der Einsatz zum 21. Februar beendet sein. Doch ob dann genügend Freiwillige für die Tests zur Verfügung stehen, ist noch unklar.

Einer, der sich über die Unterstützung freut, ist Jörn Fuchs. Der Geschäftsführer der "Paritätischen Sozialdienste", die neben dem Anna-Scherer-Haus noch in Heidelberg das Mathilde-Vogt-Haus und die Stadtresidenz betreiben, war einer der ersten, der im Dezember nach Corona-Ausbrüchen in den Heimen nach der Bundeswehr rief. Damals dachte er noch zum Beispiel an Unterstützung bei der Essensausgabe, da viele Pflegekräfte in Quarantäne mussten.

Die Testpflicht für Mitarbeiter und Besucher stellte dann die nächste Herausforderung dar. "Wir haben gemerkt, dass wir das eigene Personal nicht dafür abstellen können", berichtet Fuchs. "Die Unterstützung hilft uns sehr und ist eine große Entlastung, sodass wir uns auf die Pflege konzentrieren können." Auch nach der Impfung der bisher nicht infizierten Bewohner – das sind in Bammental nur drei – bleibt die Testpflicht bestehen.