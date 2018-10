Von Benjamin Miltner

Bammental. "Wie lange noch?" Diese Frage steht auf einem weißen Zettel. Er hängt am gesperrten Aufgang zur Fußgängerbrücke über die Elsenz vom Reilsheimer Mühlweg zur Reilsheimer Straße. Mit Büroklammern am Absperrgitter zu einer seit Monaten ruhenden Baustelle befestigt, zum Witterungsschutz in eine Klarsichtfolie eingepackt. Wie lange noch? Das kann man sich in Bammental gerade nicht nur an der Fußgängerbrücke über die Elsenz, sondern auch rund um die Hauptstraße fragen. Die RNZ gibt einen Überblick über den jeweiligen Stand der Baumaßnahmen.

Reilsheimer Mühlweg: Hier passiert seit Monaten nichts. Der Aufgang zur Fußgängerbrücke über die Elsenz und dem vorgelagerten kleinen Platz mit Sitzbänken ist immer noch gesperrt. Halb so wild, könnte man denken, schließlich gibt es noch einen zweiten Aufgang. "Dieser wird jedoch sehr oft von Fahrzeugen zugestellt", sagt Gustav Gattner. Der Bammentaler sorgt sich vor allem um die Bewohner des angrenzenden Anna-Scherer-Hauses. Der Zugang sei nun mal der einzige Weg für die Bewohner, mit Rollstühlen oder Rollatoren zum nahe gelegenen Rewe-Markt oder einem Bäcker zu kommen.

Gattner habe bereits mehrfach mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen, das Bauamt habe ihm gegenüber stets auf eine fehlende Genehmigung für ein Geländer hingewiesen. Dies sei zur Absturzsicherung an der Stelle zwingend nötig, wie Bauamtsleiter Oliver Busch auf Nachfrage der RNZ bestätigte. Der Verwaltung liege mittlerweile der Prüfbericht des Statikers vor; sie habe das Ausschreibungsverfahren gestartet, um Angebote einholen. Busch bittet jedoch weiter um Geduld. "Bei der derzeitigen guten Auftragslage sind die Firmen dermaßen voll", prognostizierte Busch weiteres Warten.

Hauptstraße: Schnelleres Internet soll es in Bammental bald geben. Der Breitbandausbau lässt aber auf sich Warten - und damit auch das Schließen einiger kleinerer Baustellen rund um die Hauptstraße. So sind beispielsweise die Baulöcher auf dem Gehweg zu den Leitungen an der Einmündung der Waldstraße und der Oberdorfstraße - gegenüber der Metzgerei Müller - weiter offen. "Hier hat sich der Zustand sogar noch weiter verschlechtert", sagte auch Gemeinderat Peter Dunkl (Grüne) bei der jüngsten Gemeinderatsitzung und fragte: "Wie lange geht das noch so weiter?" Oliver Busch machte Hoffnung: "Am 22. Dezember sollen alle Löcher zu sein." Der Bauamtsleiter bestätigte aber auch, dass es nur "sehr schleppend" vorangehe und er wöchentlich in Kontakt zur Telekom und dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar stehe, die für den Breitbandausbau zuständig sind.

Zu der Verzögerung kam es hier zum einen, weil die Verkehrssicherheit rund um die Baustelle nicht gewährleistet war. Eine umfangreichere Ampelanlage und eine halbseitige Sperrung des Verkehrs beendeten schließlich sechs Wochen Stillstand auf der Baustelle. Zum anderen habe ein Zulieferer Lieferschwierigkeiten, wie Telekomsprecher Hubertus Kischkewitz auf RNZ-Nachfrage erklärte. Es fehle die Technologie für die Bauteile, die das Lichtsignal in ein elektrisches Signal umsetzen. Pünktlich zu Weihnachten will die Telekom aber ihre Kunden beglücken. Kischkewitz: "Aktuell gehen wir davon aus, dass die schnellen Anschlüsse dann zur Verfügung stehen."

Johann-Sebastian-Bach-Straße: Hier ist zwar keine Baustelle mehr offen - dafür aber der Aushub noch nicht beseitigt. "Seit sechs Wochen liegt das Zeug schon rum und es tut sich nichts", sagte Wolfgang Ziegler (Pro Bammental) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Nach Niederschlägen laufe die Erde in den Kanal, dieser würde irgendwann verstopfen. "Der Aushub gehört abgefahren", machte Ziegler klar. Bauamtsleiter Busch sagte, die Verwaltung habe die Telekom bereits mehrfach darauf hingewiesen, diese habe aber um Aufschub gebeten. Am heutigen Mittwoch, so Busch, soll der Abtransport aber vollzogen werden - quasi als Nikolausgeschenk. Danach werde ordentlich sauber gemacht.