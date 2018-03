Darf der das? Obwohl die schmale Friedensbrücke für den Schwerlastverkehr gesperrt ist, bogen am Freitag einige Lastwagen auf sie ab. Foto: Alex

Bammental. (cm) Mit "chaotischen Verhältnissen", wie es Polizeisprecher Dieter Klumpp sagte, hat am Freitag die Baustelle in Bammental begonnen. Es war der erste Tag, an dem schon morgens die Industriestraße als Zufahrt zum Industriegebiet von der B 45 kommend gesperrt war.

Mehr als ein Dutzend Lastwagenfahrer ignorierten aber die Schilder, die auf die Sperrung hinweisen und landeten vor der Absperrung. Ein Fahrer schob diese sogar beiseite. Die Polizei musste eingreifen und die Lastwagen beim Rangieren unterstützen.

Einige Fahrer ignorierten auch die Sperrung der Friedensbrücke für Fahrzeuge über zwölf Tonnen Gewicht und befuhren diese. Es kam immer wieder zu Behinderungen.