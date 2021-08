Von Benjamin Miltner

Bammental. Die Sirenen heulen, laut und schrill. Doch es ist kein echter Alarm, der in und rund um die Elsenztalschule am Montag um kurz nach 9 Uhr ertönt. Nur die Technik der Anlage wird überprüft, wie Schulleiter Sascha Lienweg beim Besuch der RNZ schnell für Entwarnung sorgt. "Ich habe heute auch zum ersten Mal den Gong gehört", erzählt er und muss lachen. Feste Pausenzeiten gibt es an der Gemeinschaftsschule längst nicht mehr. Überspitzt gesagt nicht einmal mehr Sommerferien.

Denn diese und kommende Woche findet im Bammentaler Schulzentrum die sogenannte Sommerschule statt. Das Ziel: Schülern und Schülerinnen während der Sommerferien die Möglichkeit zu geben, entstandene Defizite aufzuholen – verstärkt oder unabhängig von Corona. Und so sind aktuell bereits 25 Kinder und Jugendliche der ersten bis siebten Klasse von Gymnasium und Elsenztalschule – darunter 15 aus der dortigen Grundschule – jeden Tag von 8 bis 12.30 Uhr zurück in der Schule und büffeln Stoff aus den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Bei 45 der rund 1200 Schüler am Schulzentrum habe man für diese Förderungsmaßnahme Bedarf gesehen, wie Lieneweg erzählt, bei 25 lag die Obergrenze für das Landesprogramm. Vier Lehrkräfte der Elsenztalschule sowie jeweils drei Abschlussschüler des vergangenen Jahres gestalten als Hilfskräfte den Vormittag. So ist eine Betreuung in Kleingruppen möglich.

Schulleiter Sascha Lieneweg. Foto: Alex

"Es geht hier nicht darum, Versäumnisse aus einem ganzen Schuljahr aufzuholen", betont Lehrerin Silke Schenk. Sie habe vielmehr den Anspruch, Kindern das lernen zu lernen, Struktur und eigene Strategien an die Hand zu geben. "Man sieht schnell, wo die Defizite liegen", meint Kollegin Katja Feuchter, die den Schülern Motivation und Spaß geben möchte. Etwa beim "Tafelfußball", mit dem die Wortarten spielerisch gefestigt werden sollen. Die Kinder schießen förmlich mit Lösungsvorschlägen und werden bei falschen Begriffen auch mit Eigentoren bestraft.

Ein Raum weiter lösen die beiden Drittklässler Harry und Aaron mit Unterstützung der 17-Jährigen Aimée Worträtsel und üben ihre Lesefähigkeiten. "Mein Papa meint, dass mir die Sommerschule weiterhilft, bevor ich jetzt in die vierte Klasse komme", meint Harry und Aaron ist es einerlei, ob er die Zeit in oder außerhalb der Schule verbringt – Hauptsache mit mit seinem Freund.

Den Nachmittag verbringen die Schüler nach einem gemeinsamen Mittagessen bis kurz vor 17 Uhr auf dem Vereinsgelände des FC Vitoria Bammental, wo ein Programm rund um Sport, Erlebnis und gesunder Ernährung geboten ist. Lieneweg freut sich über die Kooperation mit dem örtlichen Verein. Vergangenes Jahr habe die Schule an dem Förderprogramm "Lernbrücken" das Fehlen einer Nachmittagsbetreuung als Manko empfunden. "Dieses Jahr war für uns im Vorfeld auch eine bessere Sprachdiagnostik möglich." So könne man viel besser auf die individuellen Bedürfnisse und Schwächen eingehen, im Vorfeld Hinweise und Defizite von den jeweiligen Klassenlehrern einarbeiten und die Materialien entsprechend auf die Kinder abstimmen.

Ein Kommentar des Schulleiters erstaunt: "Wir sehen keine riesige Corona-Problematik", betont Lieneweg. "Wir haben unsere Themen mit denen Kindern, die bereits schon vorher auffielen." Viele Kinder seien sehr gut mit Lockdown und Wechselunterricht klargekommen, hätten teils sogar besser gearbeitet als zuvor. "Einzelne haben aber auch ein halbes Jahr nichts gelernt", will er nichts schön reden. Aufzuholen sei das in zwei Wochen Sommerschule gewiss nicht. "Aber wir können ihnen so einen guten Start ins neue Schuljahr ermöglichen."