Von Anna Haasemann-Dunka

Bammental. Auf ein Alter von rund 100 Jahren hatte es die stattliche Linde an der Reilsheimer Straße 10 direkt an der Elsenzbrücke hinüber zu Reilsheim gebracht. Am Freitagmorgen musste der Baum aus Sicherheitsgründen Stück für Stück durch die Firma Baum Braun aus Leimen entfernt werden.

Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer konnte sich noch bestens an den Feuerwehreinsatz nach dem Sturm am 21. Juni erinnern, als ein mächtiger, über die Reilsheimer Straße ragender Ast des Baumes der Windkraft nicht mehr standhalten konnte und abbrach. Ein Autofahrer konnte gerade noch rechtzeitig bremsen und so eine Kollision vermeiden. Anders sah das für den Foodtruck des Restaurants "Hase im Mond" aus, der durch den Ast schwer beschädigt wurde.

Wie viel Gefahrenpotenzial geht von der Linde aus? Das war die Frage, die sich die Gemeinde danach stellte. Der Baum, der wohl in den 1920er Jahren gepflanzt wurde, ist als Naturdenkmal im Baumkataster der Gemeinde vermerkt. "Bei der Straßensanierung haben wir eigens den Bereich um den Baum gepflastert, damit seine Versorgung nicht beeinträchtigt ist", berichtete Bürgermeister Holger Karl. Genutzt hat diese Maßnahme dem Erhalt des Baumes aber nicht mehr.

Der herbeigerufene Baumgutachter stellte am Donnerstagnachmittag eine Schädigung des Baumes durch Weißfäule fest. Diese Baumerkrankung wird durch Baumpilze ausgelöst. Das Holz wird morsch und der Baum am Straßenrand damit zur Gefahr. Jetzt musste schnell gehandelt werden. Kurz vor 16 Uhr wurden noch in aller Eile die erforderlichen Genehmigungen beim Landratsamt für die Straßensperrung veranlasst, berichtete die Umweltbeauftragte der Gemeinde, Beate Friedetzki. "Dass der Baum innen morsch war, konnte man von außen nicht sehen." Am Freitagmorgen um 8 Uhr wurde mit der Fällung der Linde begonnen.

Die Feuerwehr übernahm die erforderliche komplette Sperrung der Reilsheimer Straße. Der Verkehr wurde bereits am Kreisel Reilsheimer Straße/Hauptstraße abgefangen und umgeleitet. Damit im Brandfall auch ein Feuerwehrfahrzeug für Reilsheim bereit steht, parkte die Feuerwehr vorsorglich ein Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung auf der Reilsheimer Seite nahe der Bäckerei Fromm. Die Bäckerei und die Metzgerei Müller stellten zur Freude aller Mitarbeitenden eine Brotzeit zur Stärkung zur Verfügung.

Zu den derart Gestärkten gehörte auch der Bauhof der Gemeinde. Ein Gemeinde-Lkw parkte, um Häckselgut, Äste und Stammabschnitte aufzunehmen und wiederholt abzutransportieren. Mit einem Lkw-Hubsteiger und einem Häcksler waren die Baumspezialisten vor Ort. Die zwei Mitarbeiter der Firma holten Ast für Ast mittels Motorsäge und Hubsteiger-Einsatz aus der Lindenkrone und ließen sie kontrolliert zu Boden fallen. Die Krone der Linde war noch dicht gefüllt mit Lindenblüten und sich daraus entwickelnden Früchten. Als die Blätter tragenden Äste und Zweige nach mehrstündiger Arbeit entfernt waren, konnte mit dem weiteren Abtragen der Ast- und Stammabschnitte gegen 12 Uhr die Reilsheimer Straße wieder einseitig für den Verkehr geöffnet werden. Die Feuerwehr zog sich zurück und die Polizei übernahm die Verkehrsregelung.